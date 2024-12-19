Мінекономіки впровадило новий код для протимінної діяльності

Міністерство економіки України разом із Національним органом стандартизації підготувало та впровадило до “Українського класифікатора нормативних документів” (НК 004:2020) новий код стандартизації – 99.00 “Протимінна діяльність. Гуманітарне розмінування”.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що це надасть можливість розробляти та затверджувати стандарти з урахуванням усіх складових протимінної діяльності.

Все про стандарти протимінної діяльності

До цього часу стандарти з протимінної діяльності розроблялися в межах технічного підкомітету, який працював у сфері оборони, зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Через це не враховувалися такі аспекти, як інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів, навчання з уникнення ризиків, пов’язаних із ними, та просвітницька робота.

"Тепер ми оновлюємо підхід і переходимо від тимчасових рішень до системної роботи, орієнтуючись на найкращі світові практики", підсумував Безкаравайний.

Мінекономіки також запустило роботу організаційного комітету зі створення нового технічного комітету стандартизації за участі Міністерство оборони України, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Центру протимінної діяльності та Центру гуманітарного розмінування.

Уточнюється, що технічний комітет працюватиме за кодом "Протимінна діяльність. Гуманітарне розмінування" та розроблятиме нові стандарти у сфері гуманітарного розмінування.

Що відомо про стандартизацію

Згідно із Законом України "Про стандартизацію", розробкою стандартів займаються технічні комітети стандартизації.

На сьогодні стандарти у сфері протимінної діяльності створюються в межах роботи підкомітету "Стандартизація у сфері протимінної діяльності", що є частиною технічного комітету, відповідального за стандартизацію таких об'єктів, як боєприпаси та міни, які належать до категорії озброєння.

Нагадаємо, в Харківській області провели демонстраційні випробування сенсорних технологій для розмінування - дистанційного виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.