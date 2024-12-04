В Україні створили 10 нових батальйонів розмінування: скільки територій вже очищено

У 2024 році в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Руслан Берегуля під час форуму Demine Ukraine Forum.

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Протимінна діяльність у 2024 році

Протягом року проведено первинне нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах. В результаті було ідентифіковано 4219 забруднених ділянок загальною площею 558 кв. км.

Також вдалося зменшити площу потенційно забруднених територій з 174 тис. до 139 тис. кв. км.

Зазначається, що парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.

У свою чергу, начальник управління протимінної діяльності - заступник начальника Головного управління полковник Олег Шуварський запросив розробників новітніх технологій у галузі розмінування до співпраці.

Він також наголосив, що Міноборони готове на своїй базі проводити попередні випробування інноваційних проєктів, які сприятимуть підвищенню безпеки саперів та ефективності розмінування.

Delo.ua повідомляло, що потенційно замінована територія України на сьогодні становить близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки.