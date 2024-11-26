Залучити більше операторів: в Україні спростили вихід на ринок розмінування

Уряд дозволив компаніям, які хочуть зайнятися розмінуванням територій України, подавати заявки на отримання сертифіката оператора протимінної діяльності через портал "Дія".

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

"Держава зацікавлена в тому, щоб операторів протимінної діяльності ставало все більше. Тому Уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації. Це можна буде зробити через портал "Дія" з мінімальними затратами часу", — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, від початку російського вторгнення повернуто у використання 35,5 тис. км2 території.

До коаліції розмінування долучилися понад півсотні країн-партнерів, працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності.

"Але цього недостатньо. Їхню кількість необхідно збільшувати", - заявив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що приблизно чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ).

"140 тис. кв. км - це три площі Швейцарії", - зазначив глава українського уряду, додавши, що ця проблема зачіпає життя мільйонів українців.

Він зазначив, що за оцінками експертів, за відсутності дій 9 тис. цивільних можуть загинути від мін і ВЗВ, країні необхідно приблизно 10 тис. саперів, щонайменше $7 млрд на розмінування і сотні відповідних машин.

"Наша головна амбітна мета — аби до 2033 року ми обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була чистою від мінного сміття", - підкреслив очільник уряду.

За його словами, на цьому шляху треба виконати декілька ключових завдань:

створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю;

розширити виробництво машин із розмінування, а також використання інноваційних методів та технологій;

підвищити обізнаність громадськості про заміновані території, а також інформувати людей про ризики;

сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України.

Зауважимо, для пришвидшення та здешевлення очищення територій уряд запустив ринок послуг з гуманітарного розмінування. Вже оголошено 24 тендери в системі Prozorro та відбулися перші успішні закупівлі. За підсумками торгів вартість розмінування зменшилась на 18%.