Привлечь больше операторов: в Украине упростили выход на рынок разминирования

Правительство разрешило компаниям, желающим заняться разминированием территорий Украины, подавать заявки на получение сертификата оператора противоминной деятельности через портал "Дія".

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Государство заинтересовано в том, чтобы операторов противоминной деятельности становилось все больше. Поэтому правительство принимает постановление о цифровизации подачи заявки в органы сертификации. Это можно будет сделать через портал "Дія" с минимальными затратами времени", — отметил Шмыгаль.

По его словам, с начала российского вторжения возвращено в использование 35,5 тыс. км 2 территории.

В коалицию разминирования присоединились более полусотни стран-партнеров, работают 66 сертифицированных операторов противоминной деятельности.

"Но этого недостаточно. Их количество необходимо увеличивать", – заявил премьер.

Шмыгаль напомнил, что примерно четверть территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными остатками войны (ВЗИ).

"140 тыс. кв. км – это три площади Швейцарии", – отметил глава украинского правительства, добавив, что эта проблема затрагивает жизнь миллионов украинцев.

Он отметил, что по оценкам экспертов, при отсутствии действий 9 тыс. гражданских могут погибнуть от мин и ОВС, стране необходимо примерно 10 тыс. саперов, по меньшей мере, $7 млрд на разминирование и сотни соответствующих машин.

"Наша главная амбициозная цель — чтобы до 2033 года мы обследовали абсолютное большинство потенциально заминированной территории, и Украина была чиста минным мусором", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, на этом пути нужно выполнить несколько ключевых задач:

создать полноценную систему управления противоменной деятельностью;

расширить производство машин по разминированию, а также использование инновационных методов и технологий;

повысить осведомленность общественности о заминированных территориях, а также информировать людей о рисках;

сформировать долгосрочную международную коалицию разминирования Украины.

Заметим, для ускорения и удешевления очистки территорий правительство запустило рынок услуг по гуманитарному разминированию. Уже объявлено 24 тендера в системе Prozorro и состоялись первые успешные закупки. По итогам торгов стоимость разминирования снизилась на 18%.