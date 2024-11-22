Гуманитарное разминирование: на Харьковщине испытали инновационные технологии

В Харьковской области провели демонстрационные испытания сенсорных технологий для разминирования – дистанционного обнаружения мин и других взрывоопасных предметов (далее – ВОП).

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Согласно сообщению ведомства, в испытаниях приняли участие четыре украинских компании: UADamage, "Поступ", Ailand Systems и Transient Technologies.

Что было продемонстрировано на испытаниях

В ходе тестирования команды продемонстрировали доработанные системы, которые для обнаружения мин и других ВОП используют магнитометр, инфракрасную и оптические камеры с широким привлечением искусственного интеллекта. Также впервые была испытана технология георадара для поиска металлических и неметаллических мин.

Как отметила проектный менеджер по инновациям Команды поддержки противоминной деятельности при Минэкономики Екатерина Дрозд, подобные тестирования играют большую роль для того, чтобы собрать достаточную базу для подтверждения эффективности технологии. А потом на этой основе будут наработаны стандартные операционные процедуры, которые позволят интегрировать инновационные технологии в процесс гуманитарного разминирования.

"Это позволит более массово применять методы дистанционного обнаружения взрывоопасных предметов", — добавила она.

Сообщается, что часть команд уже участвовали в тестировании сенсоров, однако в этот раз они продемонстрировали более усовершенствованную систему искусственного интеллекта и возможность выявлять взрывоопасные предметы в режиме онлайн.

В частности, команда, работающая с георадарной технологией, продемонстрировала способность обнаруживать противотанковые мины под слоем почвы.

В планах Центра координации противоминной деятельности при ХОВА, при котором создана Рабочая группа по развитию новейших систем разминирования – привлечение инновационных технологий к обследованию и разминированию территорий в Харьковской области.

Кто в Украине занимается гуманитарным разминированием

В Украине гуманитарным разминированием занимается несколько десятков организаций – как государственных, так и международных.

Крупнейшими международными организациями являются The HALO Trust, Датская группа по разминированию (Danish Demining Group) и Швейцарский фонд против минной деятельности (FSD). В частности, The HALO Trust Ukraine с начала полномасштабного вторжения увеличила количество работников, выполняющих мероприятия по разминированию, с 200 до 1,2 тыс. лиц.

Также работают украинские государственные службы, такие как Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и другие частные компании, получившие лицензию на проведение работ по разминированию.