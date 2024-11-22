Гуманітарне розмінування: на Харківщині випробували інноваційні технології

В Харківській області провели демонстраційні випробування сенсорних технологій для розмінування - дистанційного виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів (далі — ВНП).

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням відомства, у випробуваннях взяли участь чотири українські компанії: UADamage, "Поступ", Ailand Systems та Transient Technologies.

Що було продемонстровано на випробуваннях

Під час тестування команди продемонстрували доопрацьовані системи, які для виявлення мін та інших ВНП використовують магнітометр, інфрачервону та оптичні камери із широким залученням штучного інтелекту. Також вперше було випробувано технологію георадара для пошуку металевих та неметалевих мін.

Як зазначила проєктна менеджерка з інновацій Команди підтримки протимінної діяльності при Мінекономіки Катерина Дрозд, подібні тестування відіграють велику роль для того, щоб зібрати достатню базу для підтвердження ефективності технології. А вже потім на цій основі будуть напрацьовані стандартні операційні процедури, які дозволять інтегрувати інноваційні технології в процес гуманітарного розмінування.

"Це дозволить більш масово застосовувати методи дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів", — додала вона.

Повідомляється, що частина команд вже брали участь в тестуваннях сенсорів, однак цього разу вони продемонстрували більш вдосконалену систему штучного інтелекту і можливість виявляти вибухонебезпечні предмети в режимі онлайн.

Зокрема, команда, яка працює з георадарною технологією, продемонструвала здатність виявляти протитанкові міни під шаром ґрунту.

У планах Центру координації протимінної діяльності при ХОВА, при якому створена Робоча група з розвитку новітніх систем розмінування - залучення інноваційних технологій до обстеження та розмінування територій в Харківській області.

Хто в Україні займається гуманітарним розмінуванням

В Україні гуманітарним розмінуванням займається декілька десятків організацій - як державних, так і міжнародних.

Найбільшими міжнародними організаціями є The HALO Trust, Данська група з розмінування (Danish Demining Group), та Швейцарський фонд проти мінної діяльності (FSD). Зокрема, The HALO Trust Ukraine з початку повномасштабного вторгнення збільшила кількість працівників, які виконують заходи з розмінування, з 200 до 1,2 тис. осіб.

Також працюють українські державні служби, такі як Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та інші приватні компанії, які отримали ліцензію на проведення робіт з розмінування.