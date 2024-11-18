Попит на фахівців з гуманітарного розмінування зріс в шість разів з 2022 року

Організація з гуманітарного розмінування The HALO Trust Ukraine збільшила кількість з 200 працівників, які виконують заходи з розмінування до 1,2 тис. осіб з початку повномасштабного вторгнення. Ще 200 осіб в організації — це персонал підтримки, розповів голова операційного департаменту HALO Ukraine в інтерв'ю Delo.ua.

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"З початку повномасштабного вторгнення ми почали з 200 людей. До кінця 2023 року ми вже збільшили особовий склад на понад 1 тис. осіб. і наразі зараз у нас 1,4 тис. працівників", — розповів голова операційного департаменту HALO Ukraine.

HALO Trust Ukraine активно набирає жінок як до команди демінерів, так і в управлінський штат. Близько 340 працівників або 28% команд, що безпосередньо працюють на замінованих територіях — жінки.

"Жінки працюють у розмінуванні на різних посадах, починаючи від демінерки закінчуючи керівницею направлення. Це людина, яка відповідає за розмінування декількох областей", — пояснює голова операційного департаменту HALO Ukraine

Демінерка HALO Ukraine під час розмінування території України у 2024 році. Фото: HALO Ukraine.

Водночас серед персоналу підтримки, кількість жінок — 90 осіб або 45%.HALO Trust Ukraine планує збільшити кількість особового складу на 100 людей у 2025 році з пріоритетом на збільшення кількості груп механічного розмінування. Організація планує створити ще 15 груп, довівши їх загальну кількість до 35-40 станом на кінець 2025 року.

В Україні гуманітарним розмінуванням займається декілька десятків організацій, як державних, так і міжнародних. Найбільшими міжнародними організаціями є The HALO Trust, Данська група з розмінування (Danish Demining Group), та Швейцарський фонд проти мінної діяльності (FSD). Також працюють українські державні служби, такі як Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та інші приватні компанії, які отримали ліцензію на проведення робіт з розмінування.

Однак, загальна кількість сертифікованих операторів у сфері розмінування наразі не є точно фіксованою, оскільки деякі приватні компанії активно залучаються для підтримки державних і міжнародних зусиль

Відмінності між демінерами та саперами

Демінери не торкаються й не підривають вибухонебезпечні предмети (ВНП), а займаються їх пошуком та маркуванням. Після цього керівник групи викликає саперів, які займаються саме знешкодженням ВНП.

Наразі The HALO Trust Ukraine веде роботу в Київській, Чернівській, Харківській, Херсонській, Сумській, Донецькій та Миколаївській областях.

Організація працює в Україні у сферах пошуку ВНП, розмінування та інформування населення щодо ризиків пов’язаних з вибухонебезпечними предметами. Організація займається очищенням територій від вибухівки з подальшою передачею земель громадам.