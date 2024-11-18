Спрос на специалистов по гуманитарному разминированию вырос в шесть раз с 2022 года

Организация по гуманитарному разминированию The HALO Trust Ukraine увеличила количество из 200 работников, выполняющих мероприятия по разминированию до 1,2 тыс. лиц с начала полномасштабного вторжения. Еще 200 человек в организации – это персонал поддержки, рассказал глава операционного департамента HALO Ukraine в интервью Delo.ua.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

"С начала полномасштабного вторжения мы начали с 200 человек. К концу 2023 года мы уже увеличили личный состав более чем на 1 тыс. человек. и сейчас сейчас у нас 1,4 тыс. работников", — рассказал глава операционного департамента HALO Ukraine.

HALO Ukraine активно набирает женщин как в команду деминеров, так и в управленческий штат. Около 340 работников или 28% команд, непосредственно работающих на заминированных территориях – женщины.

"Женщины работают в разминировании на разных должностях, начиная от деминера заканчивая руководительницей направления. Это человек, отвечающий за разминирование нескольких областей", — объясняет глава операционного департамента HALO Ukraine

Деминер HALO Ukraine во время разминирования территории Украины в 2024 году. Фото: HALO Ukraine.

В то же время среди персонала поддержки количество женщин — 90 человек или 45%. HALO Trust Ukraine планирует увеличить количество личного состава на 100 человек в 2025 году с приоритетом увеличения количества групп механического разминирования. Организация планирует создать еще 15 групп, доведя их общее количество до 35-40 по состоянию на конец 2025 года.

В Украине гуманитарным разминированием занимается несколько десятков организаций, как государственных, так и международных. Крупнейшими международными организациями являются The HALO Trust, Датская группа по разминированию (Danish Demining Group), и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD). Также работают украинские государственные службы, такие как Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и другие частные компании, которые получили лицензию на проведение работ по разминированию.

Однако, общее количество сертифицированных операторов в сфере разминирования пока не является точно фиксированным, поскольку некоторые частные компании активно привлекаются для поддержки государственных и международных усилий

Различия между деминерами и саперами

Деминеры не касаются и не взрывают взрывоопасные предметы (ВНП), а занимаются их поиском и маркировкой. После этого руководитель группы вызывает саперов, занимающихся именно обезвреживанием ВНП.

В настоящее время The HALO Trust Ukraine ведет работу в Киевской, Черновской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Николаевской областях.

Организация работает в Украине в сферах поиска ВНП, разминирования и информирования населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами. Организация занимается очищением территорий от взрывчатки с последующей передачей земель общинам.