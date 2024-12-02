Площа потенційно замінованих територій України становить майже 140 тис. кв. км – Шмигаль

Потенційно замінована територія України на сьогодні становить близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки. Про це під час форуму Demine Ukraine розповів премер-міністр України Денис Шмигаль.

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Завдяки підтримці партнерів і використанню внутрішніх ресурсів вдалося відновити в експлуатацію майже 35,5 тис. кв. км української території.

Це підкреслює важливість комплексного підходу до гуманітарного розмінування, резюмував голова уряду.

Що відомо про Національну стратегію протимінної діяльності

· Перший напрямок - це обстеження потенційно забруднених земель. Здійснюються обстеження для виявлення територій, що знаходяться поза зоною ризику, аби оперативно повернути їх аграріям для подальшої обробки.

· Другий напрямок - це очищення землі від мін та снарядів у зонах, де виявили забруднення.

· Третій напрямок — це залучення міжнародної донорської допомоги. На даний момент до коаліції гуманітарного розмінування приєдналися близько 50 країн-партнерів. Загальний обсяг внесків перевищив 1 мільярд доларів.

· Четвертий напрямок - нарощення кількості розмінувальної техніки.

· П’ятий напрямок - збільшення кількості сертифікованих операторів з протимінної діяльності, включаючи приватних, стало значним досягненням. За рік їхня кількість подвоїлася.

Оновлено. Водночас віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що вже укладено угод на розмінування земель в межах державної програми компенсацій майже на пів мільярда гривень.

"За підсумками 31 аукціонів уже підписані угоди, ми змогли отримати зниження початкової ціни на понад 17%. Економія становила більш як 90 мільйонів. При цьому ми побачили значний попит на ці послуги від аграріїв – понад 190 заявок", - зазначила вона.

Delo.ua повідомляло, що в листопаді площа території України, що потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами скоротилась на 25,3% зі 174 до приблизно 130 тис. кв.км з квітня 2024 року.