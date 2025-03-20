Інвестиція в безпеку: Італія виділяє 6 млн євро на розмінування України

Італійська агенція розвитку співробітництва (AICS) оголосила грантовий конкурс на розмінування прифронтових територій України. Ініціатива передбачає фінансування проєктів, спрямованих на технічне та нетехнічне обстеження земель, а також на проведення інформаційних кампаній для населення щодо мінної небезпеки.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про грантовий конкурс

Пріоритетною для реалізації проєктів у межах конкурсу обрано Харківську область, в якій 55 із 56 громад зазнали впливу війни. Саме цей регіон став пілотним для системи автоматизованої пріоритезації територій на базі ІТ-рішення компанії Palantir.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що вперше одна з країн-партнерів виділяє фінансування безпосередньо на розмінування українських територій, залучаючи до цього процесу й українських операторів протимінної діяльності.

Вона висловила переконання, що така співпраця сприятиме швидшій ідентифікації та очищенню забруднених земель, а також зміцненню взаємодії між державними установами, організаціями та компаніями обох країн, що працюють над підвищенням безпеки українських територій.

Загальний фонд конкурсу становить 6 млн євро, при цьому максимальний бюджет одного проєкту обмежений сумою 1,8 млн євро.

Участь у конкурсі можуть брати виключно неприбуткові організації, які мають право залучати комерційних операторів протимінної діяльності в якості партнерів для реалізації проєктів.

Прийом заявок триватиме до 11 травня цього року, а максимальна тривалість реалізації проєктів становитиме до 15 місяців.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.

Додамо, що для українських саперів впроваджується курс підготовки фахівців з розмінування за рівнями EOD 1-3, який викладатимуть ветерани армій країн-членів НАТО.