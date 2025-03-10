Розмінування України: на Харківщині очищено 28,5 га земель сільгосппризначення

У лютому оператори протимінної діяльності продовжили очищення територій у рамках держпрограми компенсації розмінування земель сільгосппризначення. За однією з угод, роботи з розмінування ділянки площею 28,5 га на Харківщині завершено.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Про роботи з розмінування

У лютому продовжилися роботи з розмінування земель сільськогосподарського призначення за угодами, укладеними минулого року.

Однією з завершених ділянок стала територія площею 28,5 га в Харківській області, очищена оператором "Гуманітарна безпека" для фермерського господарства "Граіс".

З наближенням весняного сезону планується активізація робіт за вже укладеними угодами, а також розширення площ, розмінування яких компенсується державою. Центр гуманітарного розмінування вже оголосив перші аукціони цього року на закупівлю послуг із гуманітарного розмінування сільгоспземель через систему Prozorro.

Нові послуги на ринку розмінування

У лютому важливою подією стало відкриття Платформи з інновацій у гуманітарному розмінуванні, яка стане осередком для акумулювання, тестування та впровадження передових технологій у цій галузі.

Минулого місяця на ринку послуг гуманітарного розмінування з’явився новий інструмент: виробники машин для розмінування запропонували операторам ПМД можливість оренди чи лізингу техніки.

Першим укладеним договором стала угода між компанією GCS Ukraine, що представляє швейцарсько-німецького виробника техніки GCS, та міжнародним оператором Danish Church Aid.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.