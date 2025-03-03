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До України поставлять ще 26 машин механізованого розмінування GCS-200

GCS-200
В Україні вже працюють 62 машини GCS-200. Фото: Міноборони.

У 2025 році Україна отримає додатково 26 машин GCS-200 для механізованого розмінування, до вже наявних 62, що працюють у різних регіонах. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розробкою та випробуваннями машин розмінування GCS займається швейцарсько-німецьке підприємство Global Clearance Solutions, яке відвідали представники українського Міноборони.

Фінансування проєкту здійснюється за рахунок міжнародних партнерів, серед яких уряди Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Литви, а також за допомогою платформи United24.

В міністерстві підкреслили, що безпілотна багатоцільова платформа GCS-200, зразки якої торік партнери передали одній з військових частин ЗСУ, має низку модифікацій. Як гусенична машина, вона дуже маневрена і може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно в чотири метри.

Заступник начальника Головного управління протимінної діяльності Євген Зубаревський розповів, що використання машин механізованого розмінування зменшує ризики для сапера та пришвидшує процеси очищення земель.

Фото 2 — До України поставлять ще 26 машин механізованого розмінування GCS-200
Представники Міноборони відвідали виробничі потужності Global Clearance Solutions. Фото: Міноборони.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.

Нагадаємо, партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральне агентство з управління проєктами (СРМА, Литва) вже акумулювало 51 млн євро.

Автор:
Тетяна Бесараб