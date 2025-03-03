До України поставлять ще 26 машин механізованого розмінування GCS-200

У 2025 році Україна отримає додатково 26 машин GCS-200 для механізованого розмінування, до вже наявних 62, що працюють у різних регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розробкою та випробуваннями машин розмінування GCS займається швейцарсько-німецьке підприємство Global Clearance Solutions, яке відвідали представники українського Міноборони.

Фінансування проєкту здійснюється за рахунок міжнародних партнерів, серед яких уряди Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Литви, а також за допомогою платформи United24.

В міністерстві підкреслили, що безпілотна багатоцільова платформа GCS-200, зразки якої торік партнери передали одній з військових частин ЗСУ, має низку модифікацій. Як гусенична машина, вона дуже маневрена і може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно в чотири метри.

Заступник начальника Головного управління протимінної діяльності Євген Зубаревський розповів, що використання машин механізованого розмінування зменшує ризики для сапера та пришвидшує процеси очищення земель.

Представники Міноборони відвідали виробничі потужності Global Clearance Solutions. Фото: Міноборони.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.

Нагадаємо, партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральне агентство з управління проєктами (СРМА, Литва) вже акумулювало 51 млн євро.