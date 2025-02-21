В Украине более 35% специалистов противоминной деятельности — женщины

Минобороны работает над обеспечением равных возможностей доступа к работе в сфере противоминной деятельности. Более трети специалистов в этой сфере в Украине составляют женщины.

Об этомсообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Наша цель — обеспечить равные возможности для всех, включая женщин, людей с инвалидностью и представителей различных социальных и культурных групп. Например, ныне доля женщин, вовлеченных в противоминную деятельность, составляет более 35%", — рассказал начальник управления противоминной деятельности — заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский во время воркшопа "Сотрудничество в Украине".

Воркшоп был организован международным Женевским центром гуманитарного разминирования (GICHD). По данным этой организации, многие из пострадавших от взрывоопасных предметов предпочли бы участвовать в выполнении задач противоминной деятельности. Для таких людей организуют соответствующие курсы, где обучают дистанционно управлять машинами механизированного разминирования и БПЛА, заниматься коммуникационной деятельностью.

Следует отметить, что с начала широкомасштабного вторжения подразделения Сил безопасности и обороны Украины обследовали и очистили 592 197 га территорий и обезвредили 910 064 взрывоопасных предмета.

Напомним, Минэкономики увеличивает поддержку инноваций, направленных на гуманитарное разминирование и запускает соответствующую платформу. Основные направления ее деятельности были представлены на сессии, посвященной применению инновационных технологий в сфере гуманитарного разминирования.