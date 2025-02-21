В Україні понад 35% фахівців протимінної діяльності — жінки

Міноборони працює над забезпеченням рівних можливостей у доступі до роботи у сфері протимінної діяльності. Понад третина фахівців протимінної діяльності в Україні складають жінки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Наша мета – забезпечити рівні можливості для всіх, включаючи жінок, людей з інвалідністю та представників різних соціальних і культурних груп. Наприклад, нині частка жінок, залучених до протимінної діяльності, становить понад 35%", — розповів начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський під час воркшопу "Соціальне залучення та гендерна рівність у контексті протимінної діяльності в Україні".

Воркшоп був організований Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування (GICHD). За даними цієї організації, чимало з тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів, воліли б брати участь у виконанні завдань протимінної діяльності. Для таких людей організовують відповідні курси, на яких навчають дистанційно керувати машинами механізованого розмінування та БПЛА, займатися комунікаційною діяльністю.

Варто зазначити, що з початку широкомасштабного вторгнення підрозділи Сил безпеки та оборони України обстежили та очистили 592 197 га територій та знешкодили 910 064 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, Мінекономіки збільшує підтримку інновацій, спрямованих на гуманітарне розмінування, та запускає відповідну платформу. Основні напрями її діяльності були представлені під час сесії, присвяченої застосуванню інноваційних технологій у сфері гуманітарного розмінування.