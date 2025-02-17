Інновації у гуманітарному розмінуванні: Мінекономіки запускає координаційну платформу

Міністерство економіки України збільшує підтримку інновацій, спрямованих на гуманітарне розмінування, та запускає відповідну платформу. Основні напрями її діяльності були представлені під час сесії, присвяченої застосуванню інноваційних технологій у сфері гуманітарного розмінування.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Протягом минулого року Міністерство економіки організовувало та брало участь у презентаціях і випробуваннях різних інноваційних технологій у сфері гуманітарного розмінування.

Головним завданням відомства є не просто збільшення кількості технологій, а інтеграція потреб операторів протимінної діяльності та розробників. Однією з основних функцій нової платформи стане перетворення окремих ініціатив на єдину, системну екосистему міжнародного рівня, зазначає заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Що відомо про платформу

Платформа з інновацій у гуманітарному розмінуванні працюватиме над створенням системи, орієнтованої на розробку, тестування та впровадження новітніх технологій у сфері розмінування.

Ця екосистема об’єднає дослідження та інженерні розробки, практичний досвід українських саперів і експертизу міжнародної спільноти. Вона сприятиме розробці рішень, які допоможуть прискорити очищення територій, забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами (ВНП).

Залучення інвестицій і ресурсів міжнародних партнерів дозволить масштабувати інновації та налагодити їх виробництво.

Платформа також стане майданчиком для тестування та вдосконалення нових технологій, таких як автономні роботизовані системи, дрони, мультисенсорні платформи та штучний інтелект для виявлення ВНП.

"Ми створюємо державний аналітичний центр відповідно до стандартів IMAS, що стане основою для системного впровадження інновацій у гуманітарне розмінування", – зазначила Катерина Дрозд, проєктна менеджерка з інновацій команди підтримки протимінної діяльності при Міністерстві економіки України.

Таким чином, платформа стане не просто центром розробок, а повноцінною екосистемою, що здатна забезпечити технологічний прорив у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування на глобальному рівні.

Замінованість України

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю, але кількість саперів все одно недостатня для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій. В результаті підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати від мобілізації 100% саперів.

Додамо, з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.