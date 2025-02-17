Инновации в гуманитарном разминировании: Минэкономики запускает координационную платформу

Министерство экономики Украины увеличивает поддержку инноваций, направленных на гуманитарное разминирование и запускает соответствующую платформу. Основные направления ее деятельности были представлены на сессии, посвященной применению инновационных технологий в сфере гуманитарного разминирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В прошлом году Министерство экономики организовывало и участвовало в презентациях и испытаниях различных инновационных технологий в области гуманитарного разминирования.

Главной задачей ведомства является не просто увеличение количества технологий, а интеграция потребностей операторов противоминной деятельности и разработчиков. Одной из основных функций новой платформы станет превращение отдельных инициатив в единую системную экосистему международного уровня, отмечает заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Что известно о платформе

Платформа по инновациям в гуманитарном разминировании будет работать над созданием системы, ориентированной на разработку, тестирование и внедрение новейших технологий в сфере разминирования.

Эта экосистема объединит исследования и инженерные разработки, практический опыт украинских саперов и экспертизу международного сообщества. Она будет способствовать разработке решений, которые помогут ускорить очистку территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами (ВНП).

Привлечение инвестиций и ресурсов международных партнеров позволит масштабировать инновации и наладить их производство.

Платформа также станет площадкой для тестирования и усовершенствования новых технологий, таких как автономные роботизированные системы, дроны, мультисенсорные платформы и искусственный интеллект для обнаружения ВНП.

"Мы создаем государственный аналитический центр в соответствии со стандартами IMAS, что станет основой для системного внедрения инноваций в гуманитарное разминирование", — отметила Екатерина Дрозд, проектная менеджер по инновациям команды поддержки противоминной деятельности при Министерстве экономики Украины.

Таким образом, платформа станет не просто центром разработок, а полноценной экосистемой, способной обеспечить технологический прорыв в сфере противоминной деятельности и гуманитарного разминирования на глобальном уровне.

Заминированность Украины

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий. В результате предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать от мобилизации 100% саперов.

Добавим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тысяч. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.