"Нам здесь жить 2.0": на разминирование Украины собрано более 106 млн. грн.

Компания "Киевстар" и Фонд "Вернись живым" за шесть месяцев саккумулировали 106 млн 646 тысяч гривен благотворительных взносов в рамках совместного сбора на разминирование — "Нам здесь жить 2.0". Средства, собранные в рамках проекта, позволят обеспечить саперов сил поддержки ВСУ роботизированными платформами украинского производства, транспортом и связью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Проект стартовал в августе 2024 года и через полгода благодаря вкладам неравнодушных украинцев, абонентов и сотрудников мобильного оператора, представителей бизнеса и культуры собрал миллионы гривен для помощи украинской армии.

«Украина сегодня является наиболее потенциально заминированной страной мира — 20% нашей территории нуждаются в обследовании. Чтобы в деоккупированные и приграничные регионы возвращались люди, чтобы бизнес возобновлял работу и аграрии могли засевать поля, государство, частные операторы и благотворители активно работают над разминированием территорий», — отметила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

Чтобы усилить сбор и ускорить передачу всего необходимого имущества военным "Киевстар" внес дополнительный благотворительный взнос в размере 20 млн. грн.

"Этот проект — пример того, как единение бизнеса, граждан и государства дает реальные результаты. Вместе мы не просто собираем средства, мы оказываем конкретную системную помощь армии, снабжая саперов современными технологиями", — заявил президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

Инициатива помогает сохранять жизнь саперов, ведь разминировать территории будут не только люди, но и роботизированные комплексы и дроны Vampire. Использование техники обеспечит дистанционное разминирование путем взрывов.

По словам директора Фонда «Вернись живым» Тараса Чмута, за собранные средства саперы 4-х вновь созданных рот инженерных беспилотных систем Сил поддержки ВСУ получат наземные роботизированные комплексы «Термит» и «Тарган» украинского производства.

"Успешное завершение проекта — это вклад не только в сохранение жизни наших военных, но и гражданских людей, живущих на деоккупированных территориях или вблизи линии фронта ", — отметил Чмут.

К поддержке инициативы "Нам здесь жить 2.0" также присоединились: IT-компания Intellias, Укрэксимбанк, Visa, SOVA, Genuisee, Ukraine, а также первый украинский суперап для владельцев собак и кошек Bubibo.

Напомним , в Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с привлечением ИИ . Проект направлен на повышение эффективности гуманитарного разминирования, апробацию инноваций и обмен опытом между украинскими и международными партнерами.