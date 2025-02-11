В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с привлечением ИИ

Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых технологий разминирования с привлечением искусственного интеллекта

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны по результатам встречи специалистов Минэкономики, ГСЧС, программы развития ООН и других.

Соответствующий проект отмечается инициативой Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности. Он направлен на повышение эффективности гуманитарного разминирования, апробацию инноваций и обмен опытом между украинскими и международными партнерами.

На встрече представитель секретариата Национального органа противоминной деятельности Ольга Дробот подчеркнула, что новейшие технологии позволяют существенно ускорить процесс нетехнического обследования территорий, а затем гуманитарного разминирования, повысить безопасность деминеров и уменьшить риски для гражданского населения.

"Находящийся в распоряжении Минобороны полигон может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения", — отметила Дробот.

Стороны обсудили новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок для картографирования заминированных территорий, а также использование нейросетей для автоматического распознавания минных полей и интеграцию современных алгоритмов искусственного интеллекта в процессы планирования и безопасного разминирования.

О разминировании Украины

Украина на уровне государственного стандарта нормировала использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковых снимков для обследования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Добавим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тысяч. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.