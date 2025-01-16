Британия и Швейцария выделят $500 тыс. на инновационный проект по гуманитарному разминированию в Украине

Великобритания и Швейцария выделяют полмиллиона долларов на пилотный проект по приоритету гуманитарного разминирования в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующий меморандум подписали Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO), Фонд Восточная Европа (EEF) в качестве партнера швейцарско-украинской программы EGAP и Центр гуманитарного разминирования.

Пилотный проект по приоритету гуманитарного разминирования

Согласно сообщению, этот проект призван улучшить эффективность гуманитарного разминирования благодаря использованию современных технологий и аналитических решений.

Его цель – определение приоритетных зон разминирования с учетом безопасности людей, экономических, социальных, экологических и факторов безопасности.

Проект стартовал 6 января 2025 года в Харьковской области и продлится три месяца. В результате будет создан алгоритм автоматизации анализа данных и оптимизации использования ресурсов.

По словам директора Центра гуманитарного разминирования Владимира Байды , проект будет способствовать безопасности граждан и быстрому восстановлению экономической активности.

Пилотная инициатива реализуется при поддержке Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC-2024), состоявшейся в Лозанне. После завершения тестового этапа подход может быть внедрен во всех пострадавших от минной опасности регионах Украины.

По состоянию на конец 2024 года потенциально заминированная территория Украины составляла около 139 тыс. кв. км. В разминировании работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и более 150 единиц техники.