Британія та Швейцарія виділять $500 тисяч на інноваційний проєкт з гуманітарного розмінування в Україні

Велика Британія та Швейцарія виділяють пів мільйона доларів на пілотний проєкт із пріоритезації гуманітарного розмінування в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідний меморандум підписали Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO), Фонд Східна Європа (EEF) як партнер швейцарсько-української програми EGAP та Центр гуманітарного розмінування.

Пілотний проєкт із пріоритезації гуманітарного розмінування

Згідно з повідомленням, цей проєкт покликаний покращити ефективність гуманітарного розмінування завдяки використанню сучасних технологій та аналітичних рішень.

Його мета – визначення пріоритетних зон розмінування з урахуванням безпеки людей, економічних, соціальних, екологічних і безпекових чинників.

Проєкт стартував 6 січня 2025 року в Харківській області та триватиме три місяці. У результаті буде створено алгоритм для автоматизації аналізу даних і оптимізації використання ресурсів.

За словами директора Центру гуманітарного розмінування Володимира Байди, проєкт сприятиме безпеці громадян і швидкому відновленню економічної активності.

Пілотна ініціатива реалізується за підтримки Конференції з протимінної діяльності в Україні (UMAC-2024), що відбулася в Лозанні. Після завершення тестового етапу підхід може бути впроваджений у всіх регіонах України, що постраждали від мінної небезпеки.

Додамо, станом на кінець 2024 року потенційно замінована територія України становила близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки.