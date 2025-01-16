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Британія та Швейцарія виділять $500 тисяч на інноваційний проєкт з гуманітарного розмінування в Україні
Велика Британія та Швейцарія виділяють пів мільйона доларів на пілотний проєкт із пріоритезації гуманітарного розмінування в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Відповідний меморандум підписали Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO), Фонд Східна Європа (EEF) як партнер швейцарсько-української програми EGAP та Центр гуманітарного розмінування.
Пілотний проєкт із пріоритезації гуманітарного розмінування
Згідно з повідомленням, цей проєкт покликаний покращити ефективність гуманітарного розмінування завдяки використанню сучасних технологій та аналітичних рішень.
Його мета – визначення пріоритетних зон розмінування з урахуванням безпеки людей, економічних, соціальних, екологічних і безпекових чинників.
Проєкт стартував 6 січня 2025 року в Харківській області та триватиме три місяці. У результаті буде створено алгоритм для автоматизації аналізу даних і оптимізації використання ресурсів.
За словами директора Центру гуманітарного розмінування Володимира Байди, проєкт сприятиме безпеці громадян і швидкому відновленню економічної активності.
Пілотна ініціатива реалізується за підтримки Конференції з протимінної діяльності в Україні (UMAC-2024), що відбулася в Лозанні. Після завершення тестового етапу підхід може бути впроваджений у всіх регіонах України, що постраждали від мінної небезпеки.
Додамо, станом на кінець 2024 року потенційно замінована територія України становила близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки.