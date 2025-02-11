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В Україні створять полігон для тестування технологій розмінування з залученням ШІ
Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових технологій розмінування з залученням штучного інтелекту
Про це повідомляє пресслужба Міноборони за результатами зустрічі фахівців Мінекономіки, ДСНС, програми розвитку ООН та інших
Зазначається, що відповідний проєкт є ініціативою Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Він спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій та обмін досвідом між українськими й міжнародними партнерами.
На зустрічі представниця секретаріату Національного органу протимінної діяльності Ольга Дробот наголосила, що новітні технології дозволяють суттєво прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а відтак гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.
"Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання", – зазначила Дробот.
Також сторони обговорили нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.
Про розмінування України
Україна на рівні державного стандарту унормувала використання безпілотних літальних апаратів та супутникових знімків для обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.
Додамо, з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.
Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.