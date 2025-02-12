"Нам тут жити 2.0": на розмінування України зібрано понад 106 млн грн

Компанія "Київстар" та Фонд "Повернись живим" за шість місяців закумулювали 106 млн 646 тисяч гривень благодійних внесків в рамках спільного збору на розмінування — «Нам тут жити 2.0». Кошти, зібрані в рамках прєкту, дозволять забезпечити саперів Сил підтримки ЗСУ роботизованими платформами українського виробництва, транспортом і зв’язком

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Проект стартував у серпні 2024 року та за півроку завдяки внескам небайдужих українців, абонентів та співробітників мобільного оператора, представників бізнесу та культури закумулював мільйони гривень для допомоги українській армії.

«Україна сьогодні є найбільш потенційно замінованою країною світу — 20% нашої території потребують обстеження. Щоб у деокуповані й прикордонні регіони поверталися люди, щоб бізнес відновлював роботу й аграрії могли засівати поля, держава, приватні оператори і благодійники активно працюють над розмінуванням територій", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Щоб посилити збір та пришвидшити передачу всього необхідного майна військовим "Київстар" зробив додатковий благодійний внесок у розмірі 20 млн грн.

"Цей проект — приклад того, як єднання бізнесу, громадян та держави дає реальні результати. Разом ми не просто збираємо кошти, ми надаємо конкретну системну допомогу армії, забезпечуючи саперів сучасними технологіями", — заявив президент компании "Киевстар" Олександр Комаров.

Ініціатива допомагає зберігати життя саперів, адже розміновувати території будуть не тільки люди, а й роботизовані комплекси та дрони Vampire. Використання техніки забезпечить дистанційне розмінування шляхом підривів.

За словами директора Фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, за зібрані кошти сапери 4 новостворених рот інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ отримають наземні роботизовані комплекси «Терміт» і «Тарган» українського виробництва.

"Успішне завершення проекту — це внесок не лише в збереження життя наших військових, а й цивільних людей, які живуть на деокупованих територіях або поблизу лінії фронту", — зазначив Чмут.

До підтримки ініціативи "Нам тут жити 2.0" також долучились: IT-компанія Intellias, Укрексімбанк, Visa, SOVA, Genuisee, Ukraїner, а також перший український суперап для власників собак і котів Bubibo.

Нагадаємо, в Україні створять полігон для тестування технологій розмінування з залученням ШІ. Проєкт спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій та обмін досвідом між українськими й міжнародними партнерами.