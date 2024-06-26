Правительство разрешило бронировать от мобилизации 100% представителей одной из профессий: о ком речь

Предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать от мобилизации 100% саперов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что соответствующие изменения постановления №76 Кабмин принял на заседании 18 июня.

Как отмечают в Минэкономики, бронирование подготовленных специалистов по разминированию, работающих в штатах операторов, создаст необходимые условия для планомерной работы по разминированию территорий, что в свою очередь обеспечит безопасность гражданского населения.

В ведомстве подчеркивают, что решение Правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, входящих в состав групп:

нетехническое обследование;

техническое обследование;

очистка;

инспектирование;

контроля качества.

"Речь идет о гражданских, прошедших базовую подготовку, достаточной для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Такие работники могут быть забронированы независимо от военно-учетной специальности, возраста, военного звания", - объясняют в Минэкономики.

В ведомстве уточняют, что бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работу по гуманитарному разминированию.

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Бронирование военнообязанных

7 июня Правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Бронировать сотрудников через портал "Дія" смогут критически важные предприятия или обеспечивающие потребности армии и предоставляющие услуги Силам обороны Украины.

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продолжил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.