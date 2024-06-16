Аграриев на год будут бронировать от мобилизации

Сотрудники аграрного сектора получат бронирование от мобилизации на один год, чтобы создать условия безопасного сбора урожая.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, передает "Суспільне".

По его словам, бронирование работников АПК автоматически продлили на три месяца. Дальнейшее бронирование будет предоставляться работникам агросектора в год вместо 6 месяцев.

"По определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - рассказал Высоцкий.

Он добавил, что общая норма бронирования составляет до 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.

Также Высоцкий подчеркнул, что по определенным направлениям количество работников уменьшилось почти на 20% в связи с мобилизацией аграриев, из-за чего на остальных рабочих увеличилась нагрузка.

Наиболее необходимые, и в агро секторе, и в Вооруженных Силах – это инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.

Бронирование военнообязанных

7 июня Правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Бронировать сотрудников через портал "Дія" смогут критически важные предприятия или обеспечивающие потребности армии и предоставляющие услуги Силам обороны Украины.

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продолжил еще на два месяце, до 7 августа, предельный срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.