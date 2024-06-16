Аграріїв на рік бронюватимуть від мобілізації

Працівники аграрного сектору отримають бронювання від мобілізації на один рік, аби створити умови безпечного збору врожаю.

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Про це повідомив виконувач обов’язків міністра агрополітики Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає "Суспільне".

За його словами, наявні бронювання працівників АПК автоматично продовжили на три місяці. Подальше бронювання надаватиметься працівникам агросектору на рік замість 6 місяців.

"По певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - розповів Висоцький.

Він додав, що загальна норма бронювання становить до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Також Висоцький наголосив, що на певних напрямах кількість працівників зменшилась майже на 20% у зв’язку з мобілізацією аграріїв, через що на решту робітників збільшилося навантаження.

Найбільш необхідні, і в агро секторі, і в Збройних Силах — це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Бронювання військовозобов’язаних

7 червня Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

Бронювати співробітників через портал "Дія" зможуть критично важливі підприємства або ті, які забезпечують потреби армії та надають послуги Силам оборони України.

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.