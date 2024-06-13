320 млрд в бюджет в год. Нардеп объяснил, почему экономическое бронирование – это не разделение на бедных и богатых

Если Верховная Рада примет законопроекты об экономическом бронировании, государственный бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год в зависимости от выбранной модели.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, пишет "Экономическая правда".

320 миллиардов в бюджет в год

"По нашим расчетам, если примут модель бронирования без ФЛП, то бюджет может получать где-то 200 миллиардов гривен в год. Если с физическими лицами предпринимателей - это где-то 320 миллиардов гривен", - подчеркнул нардеп.

Он уточнил, что в зависимости от того, будет ли популярен этот инструмент или нет, цифры поступлений могут расти или падать.

Наталуха обратил внимание, что если бизнес будет входить в ставки бронирования в стоимость своей продукции, то всех будут ожидать негативные последствия удорожания.

Разделение на бедных и богатых и откуп от армии

При этом нардеп считает, что экономическое бронирование – это не откуп от армии.

"Проведем четкую границу. Откуп — это конверт для чиновника, это взятка за группу инвалидности или фейковое место в аспирантуре, это место в бусике через границу или в группе «туристов» через горы. Единственный универсальный способ понять, является ли работник критическим для бизнеса. это готовность бизнеса платить налоги за этого работника", - подчеркнул Наталуха, добавив, что эти налоги пойдут напрямую на финансирование сил обороны Украины.

Также Наталуха убежден, что модель экономического бронирования – это не разделение на богатых и бедных.

"В этой модели вообще нет участия рабочего (если это не самозанятый ФЛП). Сбор платит бизнес. Условно, на предприятии есть 50 человек, но именно Андрей, Михаил и Николай критические для того, чтобы компания работала дальше. Потому что Андрей — главный инженер, Михаил конструктор, а Николай руководит станком, на котором нужно было учиться за границей год. новых рабочих, а предприятие, тем временем, залезет в долги. И нет разницы, которую Андрей, Михаил и Николай получают зарплату, потому что важна лишь их значимость для предприятия, их функциональная ценность, их «критичность», - объясняет Наталуха.

Напомним, в Верховной Раде 11 июня был зарегистрирован новый законопроект, который будет регулировать вопросы бронирования военнообязанных во время войны.

Документ разработан группой народных депутатов во главе с главой Комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

Хотя текст законопроекта пока не обнародован, из его названия следует, что он будет определять особенности уплаты военного сбора предприятиями, бронирующими своих работников от мобилизации. Инициатива должна урегулировать процедуру бронирования в условиях военного положения.

Бизнесу нужно бронирование

Заметим, что в Верховной Раде рассматривают модель экономического бронирования, согласно которой работодатель сможет сам определять, за кого из сотрудников платить 20 000 грн военного сбора, чтобы забронировать его. Также рассматривается вариант экономической мобилизации.

"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", - подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что если не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать защитников, потому что бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине.

"Хотя этого кто-то или нет. Путь через постановления Правительства – морально и технически устарел. Стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем", - убежден Наталуха.