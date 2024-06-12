В ВР зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании военнообязанных

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, регулирующий вопросы экономического бронирования военнообязанных во время войны.

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Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Документ был внесен 11 июня 2024 года группой народных депутатов во главе с председателем Комитета по экономическому развитию Дмитрием Наталухой.

Хотя текст законопроекта пока не обнародован, из его названия следует, что он будет определять особенности уплаты военного сбора предприятиями, бронирующими своих работников от мобилизации. Инициатива должна урегулировать процедуру бронирования в условиях военного положения.

Вопрос бронирования военнообязанных активно обсуждался за последние полгода. В дальнейшем документ должен пройти рассмотрение в профильном комитете и быть включен в повестку сессии парламента.

Бизнесу нужно бронирование

Заметим, что в Верховной Раде рассматривают модель экономического бронирования, согласно которой работодатель сможет сам определять, за кого из сотрудников платить 20 000 грн военного сбора, чтобы забронировать его. Также рассматривается вариант экономической мобилизации.

"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", - подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что если не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать защитников, потому что бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине.

"Хотя этого кто-то или нет. Путь через постановления Правительства – морально и технически устарел. Стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем", - убежден Наталуха.

Совет рассматривает две модели экономического бронирования

Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации, между парламентариями продолжаются дискуссии. Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предусматривает уплату налога от зарплаты по меньшей мере в 35 тысяч гривен. То есть, сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

В то же время вторая модель, обсуждаемая в парламенте, - это квотное бронирование по отраслям Она предусматривает, что предприятия смогут забронировать определенный процент работников по своему усмотрению. За каждого такого работника уплачивается отдельный налог равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно.

По мнению нардепа, какая-то из обсуждаемых моделей экономического бронирования будет введена.

Напомним, что ранее Наталуха спрогнозировала, что применение механизма экономического бронирования может увеличить поступления в госбюджет на 200 миллиардов гривен ежегодно. Он рассказал о разработке инициативы для обеспечения экономического бронирования сотрудников, которая будет предусматривать ежемесячное уплату военного сбора в размере 20 тысяч гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com