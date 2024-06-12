У ВР зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання військовозобов'язаних

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який регулюватиме питання бронювання військовозобов'язаних під час війни.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ був внесений 11 червня 2024 року групою народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою.

Хоча текст законопроєкту поки не оприлюднений, з його назви випливає, що він визначатиме особливості сплати воєнного збору підприємствами, які бронюють своїх працівників від мобілізації. Ініціатива має врегулювати процедуру бронювання в умовах воєнного стану.

Питання бронювання військовозобов'язаних активно обговорювалося протягом останніх півроку. Надалі документ має пройти розгляд у профільному комітеті та бути включений до порядку денного сесії парламенту.

Бізнесу потрібне бронювання

Зауважимо, що у Верховній Раді розглядають модель економічного бронювання, за якою роботодавець зможе сам визначати, за кого із співробітників сплачувати 20 000 грн військового збору, аби забронювати його. Також розглядається варіант економічної мобілізації.

"Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати", - наголосив Наталуха.

Він додав, що якщо не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати захисників, бо бізнес є головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні.

"Хоче цього хтось, чи ні. Шлях через постанови Уряду – морально та технічно застарів. Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець", - переконаний Наталуха.

Рада розглядає дві моделі економічного бронювання

Верховна Рада розглядає дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації, між парламентарями триваютьс дискусії. Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія.

За словами нардепа, перша модель економічного бронювання передбачає сплату податку від зарплати щонайменше в 35 тисяч гривень. Тобто сума податку має покривати державі мінімальне утримання одного бійця, заявив Арахамія.

Водночас друга модель, що обговорюється у парламенті, - це квотне бронювання по галузях. Вона передбачає, що підприємства матимуть змогу забронювати певний відсоток працівників на власний розсуд. За кожного такого робітника сплачується окремий податок рівноцінний мінімальній зарплаті військовослужбовця щомісяця.

На думку нардепа, якусь із обговорюваних моделей економічного бронювання таки буде запроваджено.

Нагадаємо, що раніше Наталуха спрогнозував, що застосування механізму економічного бронювання може збільшити надходження до держбюджету на 200 мільярдів гривень щороку. Він розповів про розробку ініціативи для забезпечення економічного бронювання співробітників, яка передбачатиме щомісячний сплату військового збору у розмірі 20 тисяч гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com