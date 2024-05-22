Депутаты настаивают на экономическом бронировании: сколько предлагают платить работодателям за работника

В Верховной Раде рассматривают модель экономического бронирования, согласно которой работодатель сможет сам определять, за кого из сотрудников платить 20 000 грн военного сбора, чтобы забронировать его. Также рассматривается вариант экономической мобилизации.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Бизнесу нужно бронирование

"Украинскому бизнесу ВСЕ РАВНО нужно бронирование, потому что он должен работать", - подчеркнул Наталуха.

Он отметил, что если не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать наших защитников.

"Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но еще раз – пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим", - отметил нардеп.

Наталуха заявил, что только бизнес является основным источником налогов и экономического развития в Украине.

"Хочет этого кто-то или нет. Путь через постановления Правительства – морально и технически устарел. Стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем", - убежден Наталуха.

Он добавил, что экономическое бронирование — это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством и о сохранении экономики.

Экономическая мобилизация

Как сообщил глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук , наряду с экономическим бронированием, частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация.

Цель этого подхода – сбережение средств государственного бюджета и их направление на дополнительное финансирование ВСУ.

"Экономическая мобилизация – это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов оказывает необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные. Например такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ИТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и т.п", - отметил Марчук.

По его мнению, нужно осознать и признать, что у государства нет собственных средств, а все средства, которые есть в распоряжении государства — это средства налогоплательщиков. Единственный, безусловно доступный нам источник этих средств – это работающая экономика

"Не будет экономики – мы останемся без налогов и ресурса, необходимого для финансирования армии", - подчеркнул Марчук.

Напомним, что ранее Наталуха спрогнозировала, что применение механизма экономического бронирования может увеличить поступления в госбюджет на 200 миллиардов гривен ежегодно . Он рассказал о разработке инициативы по обеспечению экономического бронирования сотрудников, которая будет предусматривать ежемесячную уплату военного сбора в размере 20 тысяч гривен.

Нардеп пояснил, что вопрос экономического бронирования вводится для того, чтобы дать бизнесу уверенность, что он продолжит функционировать и платить налоги, с которых удерживаются Вооруженные Силы Украины, поскольку на сегодняшний день это единственный источник финансирования армии.

Рада рассматривает две модели экономического бронирования

Напомним, Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации, между парламентариями продолжаются дискуссии, сообщал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предусматривает уплату налога от зарплаты не менее 35 тысяч гривен. То есть, сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

В то же время вторая модель, обсуждаемая в парламенте, - это квотное бронирование по отраслям. Она предусматривает, что предприятия смогут забронировать определенный процент работников по своему усмотрению. За каждого такого работника уплачивается отдельный налог, равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно.

По мнению нардепа, какая-то из обсуждаемых моделей экономического бронирования будет введена.

Бронирование военнообязанных работников

7 мая правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций.

Согласно постановлению КМУ №76, отсрочки от мобилизации предоставлялись военнообязанным работникам жизненно важных отраслей экономики и стратегических предприятий для обеспечения бесперебойной работы и поддержки критической инфраструктуры.

В 2023 году Минэкономики забронировало от мобилизации около 35 тысяч военнообязанных работников для стабильной работы стратегически важных объектов. Предполагается, что продление отсрочек позволит предприятиям сохранить производственные мощности в условиях военного положения.

Тем не менее, ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизован в ряды ВСУ, группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства.

Напомним также, что немало шума в Украине наделала новость о бронировании от мобилизации работников цирка и телемарафона. На начало апреля по представлению Министерства культуры и информационной политики (МКИП) статус забронированных по всей стране получили 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

После хейта в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное и более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.