УЗА призвала правительство одобрить "экономическое бронирование" в аграрном секторе

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к президенту Украины, премьер-министру и главе Верховной Рады с поддержкой инициативы так называемого "экономического бронирования" для сохранения функционирования экономики страны и бронирования высококвалифицированных работников, без которых невозможна дальнейшая деятельность предприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

"Работа предприятий аграрного сектора возможна исключительно при минимальной уверенности, что будут квалифицированные работники и руководители, ежедневно работающие и организующие работу предприятий. Ведь работающий аграрный сектор - это десятки миллиардов долларов поступлений в государственный и местные бюджеты, которые очень нужны стране для обеспечения сил обороны", - отмечают в УЗА.

В ассоциации отмечают, что работа агропромышленных предприятий невозможна без наличия квалифицированного персонала с узкой специальностью, знаний технологий, машин и механизмов, задействованных в производстве, а также всех допусков для соблюдения техники безопасности труда, на подготовку которых требуется время и опыт.

"Мы убеждены, что для решения вопроса сохранения высококвалифицированных работников, а значит, сохранения функционирования предприятий, необходим дополнительный механизм бронирования военнообязанных - так называемое "экономическое бронирование"", - заявляют аграрии.

В чем заключается "экономическое бронирование"

Суть механизма "экономического бронирования" заключается в том, что он обеспечит сохранение критического количества работников на предприятиях, что добавляет предсказуемость для бизнеса и гарантирует его работу, даже при усилении мобилизационных мер.

Согласно сообщению УЗА, такой механизм позволит обеспечить дальнейшее бесперебойное функционирование аграрных предприятий, позволит планировать производственные циклы, а значит – сохранить поступления в государственный бюджет налогов, за счет которых будет возможность финансировать Силы Обороны Украины.

"Аграрная отрасль понимает и осознает потребность украинской армии в людях, и поддерживает укомплектование Вооруженных сил Украины, как основного приоритета государственной политики в условиях войны", - заявляют в пресс-службе УЗА.

Однако, как отмечают аграрии, мобилизация ключевых высококвалифицированных сотрудников угрожает деятельности отрасли, поскольку трудно оперативно найти замену специалистам в условиях войны, а учитывая кадровый дефицит, часто найти соответствующего специалиста невозможно.

"Очень надеемся на учет мнения зерновой отрасли, предприятия которой, несмотря ни на что, продолжают инвестировать в операционную деятельность, оборудование, научно-исследовательскую работу в поле, платят налоги в государственный бюджет и очень зависят от стабильного обеспечения производственного процесса квалифицированными кадрами на протяжении всего календарного года", - подытожили в УЗА.

Рада рассматривает две модели экономического бронирования

Напомним, Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации, между парламентариями продолжаются дискуссии, сообщал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предусматривает уплату налога от зарплаты не менее 35 тысяч гривен. То есть, сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

В то же время вторая модель, обсуждаемая в парламенте, - это квотное бронирование по отраслям. Она предусматривает, что предприятия смогут забронировать определенный процент работников по своему усмотрению. За каждого такого работника уплачивается отдельный налог, равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно.

Напомним, что ранее коллега по фракции Арахамии, глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха спрогнозировал, что применение механизма экономического бронирования может увеличить поступления в госбюджет на 200 миллиардов гривен ежегодно. Он рассказал о разработке инициативы по обеспечению экономического бронирования сотрудников, которая будет предусматривать ежемесячную уплату военного сбора в размере 20 тысяч гривен.

Нардеп пояснил, что вопрос экономического бронирования вводится для того, чтобы дать бизнесу уверенность, что он продолжит функционировать и платить налоги, с которых удерживаются Вооруженные Силы Украины, поскольку на сегодняшний день это единственный источник финансирования армии.

Бронирование военнообязанных работников

7 мая правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций.

Согласно постановлению КМУ №76, отсрочки от мобилизации предоставлялись военнообязанным работникам жизненно важных отраслей экономики и стратегических предприятий для обеспечения бесперебойной работы и поддержки критической инфраструктуры.

В 2023 году Минэкономики забронировало от мобилизации около 35 тысяч военнообязанных работников для стабильной работы стратегически важных объектов. Предполагается, что продление отсрочек позволит предприятиям сохранить производственные мощности в условиях военного положения.

Тем не менее, ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизован в ряды ВСУ, группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства.

Напомним также, что немало шума в Украине наделала новость о бронировании от мобилизации работников цирка и телемарафона. На начало апреля по представлению Министерства культуры и информационной политики (МКИП) статус забронированных по всей стране получили 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

После хейта в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное и более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

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