Минстратегпром расширил список критериев для бронирования работников ОПК

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесли изменения в критерии для определения предприятий имеющих важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников на период мобилизации и военное время.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников независимо от военно-учетной специальности.

Соответствующий Приказ вступил в силу 17 мая 2024 года.

Согласно приказу, теперь предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, должны соответствовать одному из двух критериев:

1. Быть исполнителем или соисполнителем:

государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны относительно производства товаров, выполнения работ и услуг, указанных в предыдущем абзаце;

или договора по производству товаров оборонного назначения за счет средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины.

При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Независимо от источника финансирования более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

2. Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 08 марта 2024 N 262.

Таким образом, изменения фактически расширяют список критериев. Первый объединяет те два, которые до сих пор действовали, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования. А второй позволяет получить основание для бронирования компаниям, которые находятся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.

Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей до этого времени, ничего не меняется.

Список документов и алгоритмы действий согласно обновлениям можно узнать по ссылке.

Кабмин внес изменения в бронирование военнообязанных

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению № 520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, как и ранее, бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

В то же время, в начале мая правительство продлило на месяц сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению Кабмина №76.

Добавим, что Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением от 27 января 2023 г., создав условия для бронирования от мобилизации работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, занимающихся восстановлением критической инфраструктуры.

В частности, речь идет о предприятиях, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры. А также о тех, которые обеспечивают бесперебойное функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины в особый период.

Список таких предприятий, учреждений и организаций утверждается Министерством энергетики.

Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.

Отметим, что внутри существующей системы бронирований можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, имеющие неточности в данных (требуют уточнения), тогда как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже указаны правильно. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

В то же время Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нардепы дискутируют о вариантах уплаты налога от зарплаты по меньшей мере в 35 тысяч гривен или квотного бронирования по отраслям.

Фото: ua.depositphotos.com