Минкульт предоставил бронь более двум тысячам журналистов и деятелей культуры

Некоторым культурным организациям увеличили квоты на бронь.

Министерство культуры предоставило бронь от мобилизации более 1150 работникам культуры и столько же представителям СМИ.

Об этом заявил в комментарии Delo.ua временный и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

По словам чиновника, закон предусматривает, что отдельные учреждения и предприятия организации могут быть признаны критически важными для жизнедеятельности страны. Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения утвержден постановлением Кабмина от 27 января 2023 №76.

Кроме коммунальных предприятий, объектов инфраструктуры, к ним относятся также и гуманитарные институты, в том числе из сферы культуры.

В первую очередь речь идет о национальных культурных организациях, ведь "культура обеспечивает наше внутреннее духовное постоянство, устойчивость, и это делает не просто кто-то, а люди, работающие в конкретных институтах", пояснил и.о. министра.

"Такие институции согласно законодательству мы можем определить как критически важные, и они имеют право после того, как приобрели этот статус, подать на бронирование до 50% своих работников из числа военнообязанных. Однако есть такие коллективы, как Национальный ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, где все артисты являются молодыми, здоровыми, подпадают под категорию от 18 до 60 и являются военнообязанными. Но в таких случаях если не будет половины, не будет и целого", - подчеркнул Карандеев.

По его мнению, в случае ансамбля Вирского, например, мужчины невозможно заменить, как это можно сделать в других сферах - торговле, строительстве и даже на коммунальных предприятиях.

"Там, где мужчина выполняет мужскую функцию в искусстве, женщина заменить его не может. Поэтому мы должны думать о том, что отдельные уникальные организации все же необходимо сохранить. Мы сегодня забронировали по всей стране не так много людей. В сфере культуры это чуть больше 1100 людей. В информационной сфере тоже примерно такая же цифра", - добавил и.о. министра.

Чиновник убежден, что цифра в 2 тысячи забронированных "в общем не влияет на разнообразие страны".

Напомним, накануне после огласки в сети Минэкономики упразднило бронирование работников компаний Glovo, Visa и Favbet Tech.