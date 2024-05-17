Мінкульт надав бронь понад двом тисячам журналістам та діячам культури

Деяким культурним організаціям Мінкульт збільшив квоти на бронь.

Міністерство культури надало бронь від мобілізації понад 1150 працівникам культури і стільки ж представникам ЗМІ.

Про це заявив в коментарі Delo.ua тимчасовий в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

За словами чиновника, закон передбачає, що окремі установи та підприємства, організації можуть бути визнані критично важливими для життєдіяльності країни. Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76.

Окрім комунальних підприємств, об'єктів інфраструктури, до них належать також і гуманітарні інституції, у тому числі зі сфери культури.

У першу чергу, мова йде про національні культурні організації, адже "культура забезпечує нашу внутрішню духовну сталість, стійкість, і це робить не просто хтось, а люди, які працюють у конкретних інституціях", пояснив в.о. міністра.

"Такі інституції згідно з законодавством ми можемо визначити як критично важливі, і вони мають право після того, як набули цього статусу, подати на бронювання до 50% своїх працівників з числа військовозобов'язаних. Проте є такі колективи, як Національний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, де всі артисти є молодими, здоровими, підпадають під категорію від 18 до 60 і є військовозобов'язаними. Проте ми розуміємо, що такі унікальні інституції маємо зберігати. Тому іноді виходимо з пропозицією збільшити відсоток бронювання. Бо якщо половини не буде, не буде і цілого", - наголосив Карандєєв.

На його думку, у випадку ансамблю Вірського, наприклад, чоловіків неможливо замінити, як це можна зробити у інших сферах - торгівлі, будівництві і навіть на комунальних підприємствах.

"Там, де чоловік виконує чоловічу функцію у мистецтві, жінка замінити його не може. Тому ми мусимо думати про те, що окремі унікальні організації все ж зберегти. Ми сьогодні забронювали по всій країні не так багато людей. У сфері культури це трохи більше 1100 людей. У інформаційній сфері теж приблизно така ж цифра", - додав в.о. міністра.

Чиновник переконаний, що цифра у 2 тисячі заброньованих "загалом не впливає на обороздатність країни".

Нагадаємо, напередодні після розголосу в мережі Мінекономіки скасувало бронювання працівників компаній Glovo, Visa та Favbet Tech.