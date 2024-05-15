В Украине может наступить топливный коллапс из-за усиления мобилизации: на АЗС запасы на две недели

Со вступлением в силу закона о мобилизации в Украине может наступить топливный коллапс, а цены на АЗС взлетят.

Об этом заявил основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, пишет УНИАН.

Водители грузовиков не смогут выехать

Леушкин отметил, что с вступлением в силу мобилизационного закона 18 мая за границу не смогут уехать водители грузовиков, перевозящих горючее и другие товары, из-за необновленных данных в ТЦК.

Эксперт пояснил, что в ТЦК сейчас наблюдаются огромные очереди, из-за которых многие водители не могут своевременно обновить данные. Помимо очередей в ТЦК необходимо пройти также ВЛК, и, как отметил эксперт, не факт, что всем водителям потом подтвердят бронь.

"С 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики с водителями, не имеющими QR-кода. А QR-код – это ТЦК и ВЛК. Если это случится, то у нас будет топливный кризис", – подчеркнул Левкин.

Он добавил, это может касаться не только горюче-смазочных материалов, но и лекарств и других импортных товаров.

"Вы же понимаете, что мы это импортируем, и если только 5% грузовиков останется на рейсы, то это коллапс. Ажиотаж и цены взлетят мгновенно", – подчеркнул эксперт.

Запасы топлива на АЗС рассчитаны на две недели

По словам Леушкина, запасы топлива на АЗС рассчитаны на две недели.

"Две недели – это запасы только на АЗС. Никто сейчас не накапливает горючее на нефтебазах, вы понимаете, почему, только на АЗС. А любая АЗС – это запасы в резервуаре на две недели", – объяснил эксперт.

Украинский рынок перевозок захватят поляки

Украинские дальнобойщики считают, что украинский рынок перевозок из-за усиления мобилизации займут поляки.

"По причине того, что водителей перестанут выпускать, отправители груза начнут поднимать стоимость перевозок, чтобы найти перевозчика. И наш рынок займут польские транспортные компании", - рассказал перевозчик.

Между тем, 3 мая украинские дальнобойщики создали на сайте президента петицию с призывом предоставить им бронь от мобилизации.

"Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки", - говорится в документе.

В Украине могут остановиться международные автоперевозки

Леушкин отметил, что водители-международники массово боятся ехать за границу, поскольку не редки случаи, когда на блокпостах или пунктах выезда на границе представители ТЦК выписывают повестки водителям и отправляют их в военкомат.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин рассказал, что рынку международных автоперевозок в Украине грозит остановка, поскольку бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов, а остальные отказываются ехать.

Он считает, что такая ситуация уже в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом, если не будет создана прозрачная и понятная система бронирования.

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