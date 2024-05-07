От системы "Шлях" отключены еще 12 перевозчиков за переправку призывников за границу

Комиссия Укртрансбезопасности отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца при содействии выезда военнообязанных за пределы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Госпогранслужбы, в период военного положения эти перевозчики были причастны к организации каналов нелегальной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

К отключенным перевозчикам относятся ФЛП Александрюк Иван, Бушовский Андрей, Бузинский Александр, Цуркан Богдан, Герасин Евгений, Ляшко Владимир, Недбайло Максим, Орендарчук Иоанн, Стасюк Эдуард, Стеценко Иван, Тесленко Артем и Воякин Александр.

"Лица, которым был организован выезд как водителям, в течение 60 дней не вернулись в Украину, нарушив правила пересечения границы", - отметили в Укртрансбезопасности.

Отключение от системы "Шлях" на 3 месяца предусмотрено постановлением Кабмина №57 за такие нарушения. На рассмотрение комиссии внесены десятки подобных случаев злоупотреблений.

Система "Шлях" контролирует перемещение грузовиков в Украине и недопущение уклонения военной службы.

Отмечено, что в состав комиссии Укртрансбезопасности, которая приняла такое решение, вошли представители Министерства восстановления, Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Отключения начали практиковать в 2022 году

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков. было принято только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

Уже 21 марта 2024 года от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля - 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

Отмечено, что среди перевозчиков были как ФЛП так и компании. Таким образом, от системы отключены уже 100 перевозчиков за такое нарушение.

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