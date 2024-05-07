Від системи "Шлях" відключено ще 12 перевізників за переправлення призовників за кордон

Комісія Укртрансбезпеки відключила від системи "Шлях" 12 перевізників на 3 місяці за сприяння виїзду військовозобов'язаних за межі України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними Держприкордонслужби, у період воєнного стану ці перевізники були причетні до організації каналів нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

До відключених перевізників належать ФОПи Александрюк Іван, Бушовський Андрій, Бузінський Олександр, Цуркан Богдан, Герасин Євген, Ляшко Володимир, Недбайло Максим, Орендарчук Іоан, Стасюк Едуард, Стеценко Іван, Тесленко Артем і Воякін Олександр.

"Особи, яким було організовано виїзд як водіям, впродовж 60 днів не повернулися в Україну, порушивши правила перетину кордону", - зазначили в Укртрансбезпеці.

Відключення від Системи "Шлях" на 3 місяці передбачене постановою Кабміну №57 за такі порушення. Наразі на розгляд комісії внесено десятки подібних випадків зловживань.

Система "Шлях" контролює переміщення вантажівок в Україні та недопущення ухилення військової служби.

Зазначено, що до складу комісії Укртрансбезпеки, яка прийняла таке рішення, увійшли представники: Міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Відключення почали практикувати в 2022 році

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників було ухвалено лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

Вже 21 березня 2024 році, від системи "Шлях" було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.

Зазначено, що серед перевізників були як ФОПи так і компанії. Таким чином, від Системи відключено вже 100 перевізників за таке порушення.

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