Україну очікує паливний колапс через посилення мобілізації: на АЗС запаси на два тижні

З набранням чинності закону про мобілізацію в Україні може настати паливний колапс, а ціни на АЗС злетять.

Про це заявив засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін, пише УНІАН.

Водії вантажівок не зможуть виїхати

Льоушкін зауважив, що зі вступом у силу мобілізаційного закону 18 травня за кордон не зможуть виїхати водії вантажівок, що перевозять пальне та інші товари, через неоновлені дані у ТЦК.

Експерт пояснив, що у ТЦК наразі спостерігаються величезні черги, через які багато водіїв не можуть вчасно оновити дані. Крім черг до ТЦК, необхідно пройти також ВЛК, і, як зазначив експерт, не факт, що всім водіям потім підтвердять бронь.

"З 18 травня за кордон перестануть випускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду. А QR-код – це ТЦК і ВЛК. Якщо це трапиться, то у нас буде паливна криза", – підкреслив Льоушкін.

Він додав, це може стосуватися не лише паливно-мастильних матеріалів, а й ліків та інших імпортних товарів.

"Ви ж розумієте, що ми це імпортуємо, і якщо тільки 5% вантажівок залишиться на рейсі, то це колапс. Ажіотаж і ціни злетять миттєво", – наголосив експерт.

Запаси палива на АЗС розраховані на два тижні

За словами Льоушкіна, наразі запаси палива на АЗС розраховані на два тижні.

"Два тижні – це запаси тільки на АЗС. Ніхто зараз не накопичує пальне на нафтобазах, ви розумієте, чому, тільки на АЗС. А будь-яка АЗС – це запаси в резервуарі на два тижні", – пояснив експерт.

Український ринок перевезень захоплять поляки

Українські далекобійники вважають, що український ринок перевезень через посилення мобілізації займуть поляки.

"Через те, що водіїв перестануть випускати, відправники вантажу почнуть піднімати вартість перевезень, щоб знайти перевізника. І наш ринок займуть польські транспортні компанії", - розповів перевізник.

Тим часом 3 травня українські далекобійники створили на сайті президента петицію із закликом надати їм бронь від мобілізації.

"Додати до категорії осіб, які претендують на отримання броні від мобілізації, водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення", - йдеться у документі.

В Україні можуть зупинитися міжнародні автоперевезення

Льоушкін зауважив, що водії-міжнародники масово бояться їхати за кордон, оскільки не рідкісні випадки, коли на блокпостах чи пунктах виїзду на кордоні представники ТЦК виписують повістки водіям та відправляють їх у військкомат.

Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін розповів, що ринку міжнародних автоперевезень в Україні загрожує зупинка, оскільки бронь від мобілізації мають менше 5% водіїв міжнародних рейсів, а решта відмовляється їхати.

Він вважає, що така ситуація вже незабаром може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом, якщо не буде створена прозора та зрозуміла системи бронювання.

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