Падіння гуртових цін на пальне сповільнилось: якими будуть ціни на АЗС

У другий тиждень травня експерти та учасники ринку очікують, що ціни на бензин, дизпальне та автогаз на АЗС знизяться на 50 коп./л, оскільки гуртові ціни є значно нижчими за роздрібні, а маржа в роздрібному сегменті є зависокою.

За минулий тиждень світові ціни на нафту залишилися майже незмінними. В середу 8 травня вона дещо здорожчала після новини про зниження запасів в США на 1,4 млн барелів до 459,5. Цьому сприяли активізація нафтопереробки та експорт. Однак у п’ятницю 10 травня представниця ФРС Лорі Логан заявила, що ще рано очікувати зниження відсоткових ставок. На фоні цієї новини ціни на нафту почали падати, відігравши навіть деяке зростання в середині тижні.

Станом на вечір п’ятниці 10 травня порівняно з 9 травня ціна еталонної марки нафти Brent знизилась на $1,09 за барель до $82,79 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate здешевшала на $1 до $78,26.

Крім цього, на ціни тисне укріплення долара, що зробило товари в цій валюті дорожчими для покупців. Також, на думку експертів, здешевленню нафти посприяло зростання запасів пального в США, що є типовим напередодні активного сезону споживання влітку.

Бензин не поспішає дешевшати, бо його мало завозять морем

За даними консалтингової компанії “НафтоРинок” протягом тижня гуртові ціни на бензин та дизпаливо фактично залишилися незмінними з тенденцією до незначного здешевлення.

Спотова ціна дизеля у Європі трохи зросла: станом на 10 травня у північно-західних портах котирування становили $760-775/т, а в портах Середземномор'я – $751-771/т. За тиждень ціни піднялись на 1,1-2,0% або $8-16/т.

На внутрішньому ринку вартість ДП у дрібному гурті у п’ятницю оголошували від 39,95-40,10 грн/л в українських портах, хоча більшість пропозицій зросли в ціні до 40,50 грн/л і вище.

Бензини в гурті дешевшають вже другий тиждень поспіль. Так станом на 10 травня порівняно з 3 травня, середня вартість А-92 зменшилась на 1,66% або на 0,79 грн/л до 46,72 грн/л, а середня вартість А-95 – на 1,25% або 0,62 грн/л, до 49,08 грн/л.

Найнижча середня ціна бензину А-95 за напрямками імпорту протягом восьми днів першої декади травня всіма видами транспорту виявилась на кордоні з Польщею, вона зменшилась на 0,1%, або на $1/т, порівняно з третьою декадою квітня, до $1044/т. На кордоні з Румунією середня ціна імпорту бензину знизилась на 0,8%, або на $8/т, до $1045/тонна. З боку молдовського кордону середня ціна імпорту зменшилась на 0,2% або на $2/т до $1066/т. Найвища середня ціна зафіксована на кордоні зі Словаччиною, вона зросла на 7,3%, або на $79/т, до $1157/т.

На АЗС ціни на бензин також йшли донизу. На станціях Ukrnafta ціна бензину А-95 зменшилася на 0,50 грн/л до 53,49 грн/л. Оператор Amic знизив ціну на 0,20-0,50 грн/л, а мережа Chipo — на 0,30-1,00 грн/л залежно від регіону від регіону.

Вартість дизпального продовжила знижуватись. Мережі АЗС OKKO та WOG за минулий тиждень двічі знижували ціну на 0,50 грн/л до 56,49 грн/л. На станціях Ukrnafta ціна дизпального знизилась на 0,50 грн/л до 52,99 грн/л. UPG знизили ціну на 1,00 грн/л до 52,90 грн/л, KLO — на 0,50 грн/л до 55,59 грн/л, Chipo – на 0,50-0,70 грн/л залежно від регіону.

Станом на 10 травня середня ціна бензину А-95 по Україні складає 55,59 грн/л ($1265/т без податків), а середня ціна дизпального — 52,91 грн/л ($1156/т без податків).

"На цьому тижні ціни на бензин та дизпальне в роздріб продовжать зниження. Ми очікуємо, що за тиждень зниження складе 50 коп./л щодо обох видів палива". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін також вважає, що вартість дизпального та бензину на АЗС за тиждень знизиться на 0,5-1 грн/л . Загалом до кінця травня ціна на обидва види пального може впасти ще в межах 1,5-2 грн/л .

"В гурті ціни суттєво знизились і перспектив їх зростання ми поки що не бачимо. Якщо в середині квітня в порту Ізмаїла нікого не лякала ціна дизпального 44,6 грн/л, то зараз дизпаливо там продають за 39,95 грн/л, тобто зниження склало майже 10%. Маржа на пальне зараз роздута". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, ситуація на гуртовому ринку бензину дещо відрізняється від ринку дизпалива. Оскільки порти на Дунаї не дуже добре оснащені для перевалки цього продукту, то бензин в Україну практично не завозять морем. Тож ринок бензину не є настільки профіцитним, як ринок дизпалива. Проте бензин також має потенціал до здешевшання.

Українські трейдери нарощують постачання автогазу з Литви

За даними “Нафторинка” протягом 1-8 травня порівняно з 21-30 квітня обсяги імпорту пропан-бутану в Україну зросли на 21% до 3 тис. тонн на добу. Середня ціна залізничних партій становить $668/т на кордоні країни (36900 грн/т з податками), а середня ціна надходжень автотранспортом — $658/т (36500 грн/т з податками).

Найбільшим постачальником LPG в Україну від початку травня стали Мажейкяйський НПЗ та литовські газонасосні станції — обсяги поставок зросли на 16% до 28 автопартій на добу.

На АЗС автогаз також дешевшає. Середня ціна LPG в роздрібному сегменті протягом 9-10 травня зменшилася на 25 коп./л до 26,82 грн/л. З огляду на продовження зростання цін на бензини, співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС склало 48,2%. Від початку травня середня ціна на АЗС зменшилася на 54 коп./л (–2%).

Мережі АЗС OKKO та WOG за минулий тиждень двічі по 50 коп./л зменшували ціну на скраплений газ до 27,98-27,99 грн/л. На АЗС SOCAR середня ціна знизилася на 57 коп./л до 28,42 грн/л, Shell – на 61 коп./л до 27,98 грн/л. На UPG (–0,7 грн/л) та KLO (–0,6 грн/л) автогаз подешевшав до 27,27 грн/л ($957/т без податків) та 27,29 грн/л, відповідно. Середня ціна на АЗС “БРСМ-Нафта” знизилася на 18 коп./л до 25,72 грн/л, а на більшості станцій Avantage7 газ подешевшав на 30 коп./л до 24,95 грн/л.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан каже, що на цьому тижні ціна пропан-бутану на АЗС припинить падіння в гурті, яке відбувається через розблокування польського кордону. А на АЗС ціна автогазу може в середньому знизитись ще на 50 коп./л .

"На наступному тижні ми очікуємо зупинку зниження ціни в гурті. Розблокування кордону з Польщею позитивно вплинуло на гуртовий ринок. В роздрібному сегменті падіння продовжиться і складе 50 коп./л. Проте здорожчання долара відносно гривні наблизить зупинку зниження ціни в гурті". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 59,99 56,49 27,99 WOG 59,99 56,49 27,98 Socar 61,99 57,49 27,99 Motto 52,98 51,98 25,28 БРСМ-Нафта 53,29 50,99 24,29

Дані: застосунки мереж АЗС.