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Падение оптовых цен на топливо замедлилось: какими будут цены на АЗС
Во вторую неделю мая эксперты и участники рынка ожидают, что цены на бензин, дизтопливо и автогаз на АЗС снизятся на 50 коп./л, поскольку оптовые цены значительно ниже розничных, а маржа в розничном сегменте слишком высокая.
За прошедшую неделю мировые цены на нефть остались почти неизменными. В среду 8 мая она несколько подорожала после новости о понижении запасов в США на 1,4 млн баррелей до 459,5. Этому способствовали активизация переработки и экспорт. Однако в пятницу 10 мая представительница ФРС Лори Логан заявила, что еще рано ожидать снижения процентных ставок. На фоне этой новости цены на нефть начали падать, отыграв даже рост в середине недели.
По состоянию на вечер пятницы 10 мая по сравнению с 9 мая цена эталонной марки нефти Brent снизилась на $1,09 за баррель до $82,79 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на $1 до $78,26.
Кроме этого, на цены оказывает давление укрепление доллара, что сделало товары в этой валюте более дорогими для покупателей. Также, по мнению экспертов, удешевлению нефти способствовал рост запасов топлива в США, что типично накануне активного сезона потребления летом.
Бензин не спешит дешеветь, потому что его мало завозят морем
По данным консалтинговой компании "НафтоРынок" в течение недели оптовые цены на бензин и дизтопливо фактически остались неизменными с тенденцией к незначительному удешевлению.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Спотовая цена дизеля в Европе немного выросла: 10 мая в северо-западных портах котировки составляли $760-775/т, а в портах Средиземноморья – $751-771/т. За неделю цены поднялись на 1,1-2,0% или $8-16/т.
На внутреннем рынке стоимость ДТ в мелком опте в пятницу объявляли от 39,95-40,10 грн/л в украинских портах, хотя большинство предложений выросли в цене до 40,50 грн/л и выше.
Бензины в опте дешевеют уже вторую неделю подряд. По состоянию на 10 мая по сравнению с 3 мая средняя стоимость А-92 уменьшилась на 1,66% или на 0,79 грн/л до 46,72 грн/л, а средняя стоимость А-95 – на 1,25% или на 0,62 грн/л до 49,08 грн/л.
Самая низкая средняя цена бензина А-95 по направлениям импорта в течение восьми дней первой декады мая всеми видами транспорта оказалась на границе с Польшей, она уменьшилась на 0,1% или на $1/т по сравнению с третьей декадой апреля до $1044/т. На границе с Румынией средняя цена импорта бензина снизилась на 0,8% или на $8/т до $1045/тонна. Со стороны молдавской границы средняя цена импорта снизилась на 0,2% или на $2/т до $1066/т. Высокая средняя цена зафиксирована на границе со Словакией, она выросла на 7,3%, или на $79/т, до $1157/т.
На АЗС цены на бензин тоже шли вниз. На станциях Ukrnafta цена бензина А-95 снизилась на 0,50 грн/л до 53,49 грн/л. Оператор Amic снизил цену на 0,20-0,50 грн/л, а сеть Chipo – на 0,30-1,00 грн/л в зависимости от региона от региона.
Стоимость дизтоплива продолжила снижаться. Сети АЗС OKKO и WOG за прошлую неделю дважды снижали цену на 0,50 грн/л до 56,49 грн/л. На станциях Ukrnafta цена дизтоплива снизилась на 0,50 грн/л до 52,99 грн/л. UPG снизили цену на 1,00 грн/л до 52,90 грн/л, KLO – на 0,50 грн/л до 55,59 грн/л, Chipo – на 0,50-0,70 грн/л в зависимости от региона.
По состоянию на 10 мая средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 55,59 грн/л ($1265/т без налогов), а средняя цена дизтоплива — 52,91 грн/л ($1156/т без налогов).
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин также считает, что стоимость дизтоплива и бензина на АЗС за неделю снизится на 0,5-1 грн/л. К концу мая цена на оба вида топлива может упасть еще в пределах 1,5-2 грн/л.
По его словам, ситуация на оптовом рынке бензина несколько отличается от рынка дизтоплива. Поскольку порты на Дунае не очень хорошо оснащены для перевалки этого продукта, бензин в Украину практически не завозят морем. Поэтому рынок бензина не настолько в профиците, как рынок дизтоплива. Однако бензин также имеет потенциал к удешевлению.
Украинские трейдеры наращивают поставки автогаза из Литвы
По данным "Нафторынка" в течение 1-8 мая по сравнению с 21-30 апреля объемы импорта пропан-бутана в Украину выросли на 21% до 3 тыс. тонн в сутки. Средняя цена железнодорожных партий составляет $668/т на границе страны (36 900 грн/т с налогами), а средняя цена поступлений автотранспортом — $658/т (36 500 грн/т с налогами).
Крупнейшим поставщиком LPG в Украину с начала мая стали Мажейкяйский НПЗ и литовские газонасосные станции – объемы поставок выросли на 16% до 28 автопартий в сутки.
На АЗС автогаз тоже дешевеет. Средняя цена LPG в розничном сегменте в течение 9-10 мая снизилась на 25 коп./л до 26,82 грн/л. Учитывая продолжающийся рост цен на бензины, соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС составило 48,2%. С начала мая средняя цена на АЗС снизилась на 54 коп./л (–2%).
Сети АЗС OKKO и WOG за прошлую неделю дважды по 50 коп./л снижали цену на сжиженный газ до 27,98-27,99 грн/л. На АЗС SOCAR средняя цена снизилась на 57 коп/л до 28,42 грн/л, Shell - на 61 коп/л до 27,98 грн/л. На UPG (–0,7 грн/л) и KLO (–0,6 грн/л) автогаз подешевел до 27,27 грн/л ($957/т без налогов) и 27,29 грн/л соответственно. Средняя цена на АЗС "БРСМ-Нафта" снизилась на 18 коп./л до 25,72 грн/л, а на большинстве станций Avantage7 газ подешевел на 30 коп./л до 24,95 грн/л.
Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что на этой неделе цена пропан-бутана на АЗС прекратит падение в опте, которое происходит из-за разблокирования польской границы. А на АЗС цена автогаза может в среднем снизиться еще на 50 коп./л.
Цены на топливо в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальное грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|59,99
|56,49
|27,99
|WOG
|59,99
|56,49
|27,98
|Socar
|61,99
|57,49
|27,99
|Motto
|52,98
|51,98
|25,28
|БРСМ-Нафта
|53,29
|50,99
|24,29
Данные: приложения сетей АЗС.