Падение оптовых цен на топливо замедлилось: какими будут цены на АЗС

Во вторую неделю мая эксперты и участники рынка ожидают, что цены на бензин, дизтопливо и автогаз на АЗС снизятся на 50 коп./л, поскольку оптовые цены значительно ниже розничных, а маржа в розничном сегменте слишком высокая.

За прошедшую неделю мировые цены на нефть остались почти неизменными. В среду 8 мая она несколько подорожала после новости о понижении запасов в США на 1,4 млн баррелей до 459,5. Этому способствовали активизация переработки и экспорт. Однако в пятницу 10 мая представительница ФРС Лори Логан заявила, что еще рано ожидать снижения процентных ставок. На фоне этой новости цены на нефть начали падать, отыграв даже рост в середине недели.

По состоянию на вечер пятницы 10 мая по сравнению с 9 мая цена эталонной марки нефти Brent снизилась на $1,09 за баррель до $82,79 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на $1 до $78,26.

Кроме этого, на цены оказывает давление укрепление доллара, что сделало товары в этой валюте более дорогими для покупателей. Также, по мнению экспертов, удешевлению нефти способствовал рост запасов топлива в США, что типично накануне активного сезона потребления летом.

Бензин не спешит дешеветь, потому что его мало завозят морем

По данным консалтинговой компании "НафтоРынок" в течение недели оптовые цены на бензин и дизтопливо фактически остались неизменными с тенденцией к незначительному удешевлению.

Спотовая цена дизеля в Европе немного выросла: 10 мая в северо-западных портах котировки составляли $760-775/т, а в портах Средиземноморья – $751-771/т. За неделю цены поднялись на 1,1-2,0% или $8-16/т.

На внутреннем рынке стоимость ДТ в мелком опте в пятницу объявляли от 39,95-40,10 грн/л в украинских портах, хотя большинство предложений выросли в цене до 40,50 грн/л и выше.

Бензины в опте дешевеют уже вторую неделю подряд. По состоянию на 10 мая по сравнению с 3 мая средняя стоимость А-92 уменьшилась на 1,66% или на 0,79 грн/л до 46,72 грн/л, а средняя стоимость А-95 – на 1,25% или на 0,62 грн/л до 49,08 грн/л.

Самая низкая средняя цена бензина А-95 по направлениям импорта в течение восьми дней первой декады мая всеми видами транспорта оказалась на границе с Польшей, она уменьшилась на 0,1% или на $1/т по сравнению с третьей декадой апреля до $1044/т. На границе с Румынией средняя цена импорта бензина снизилась на 0,8% или на $8/т до $1045/тонна. Со стороны молдавской границы средняя цена импорта снизилась на 0,2% или на $2/т до $1066/т. Высокая средняя цена зафиксирована на границе со Словакией, она выросла на 7,3%, или на $79/т, до $1157/т.

На АЗС цены на бензин тоже шли вниз. На станциях Ukrnafta цена бензина А-95 снизилась на 0,50 грн/л до 53,49 грн/л. Оператор Amic снизил цену на 0,20-0,50 грн/л, а сеть Chipo – на 0,30-1,00 грн/л в зависимости от региона от региона.

Стоимость дизтоплива продолжила снижаться. Сети АЗС OKKO и WOG за прошлую неделю дважды снижали цену на 0,50 грн/л до 56,49 грн/л. На станциях Ukrnafta цена дизтоплива снизилась на 0,50 грн/л до 52,99 грн/л. UPG снизили цену на 1,00 грн/л до 52,90 грн/л, KLO – на 0,50 грн/л до 55,59 грн/л, Chipo – на 0,50-0,70 грн/л в зависимости от региона.

По состоянию на 10 мая средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 55,59 грн/л ($1265/т без налогов), а средняя цена дизтоплива — 52,91 грн/л ($1156/т без налогов).

"На этой неделе цены на бензин и дизтопливо в розницу продолжат снижение. Мы ожидаем, что за неделю снижение составит 50 коп./л по обоим видам топлива". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин также считает, что стоимость дизтоплива и бензина на АЗС за неделю снизится на 0,5-1 грн/л. К концу мая цена на оба вида топлива может упасть еще в пределах 1,5-2 грн/л.

"В опте цены существенно снизились и перспектив их роста мы пока не видим. Если в середине апреля в порту Измаила никого не пугала цена дизтоплива 44,6 грн/л, то сейчас дизтопливо там продается за 39,95 грн/л, то есть снижение составило почти 10%. Маржа на топливо сейчас раздута". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, ситуация на оптовом рынке бензина несколько отличается от рынка дизтоплива. Поскольку порты на Дунае не очень хорошо оснащены для перевалки этого продукта, бензин в Украину практически не завозят морем. Поэтому рынок бензина не настолько в профиците, как рынок дизтоплива. Однако бензин также имеет потенциал к удешевлению.

Украинские трейдеры наращивают поставки автогаза из Литвы

По данным "Нафторынка" в течение 1-8 мая по сравнению с 21-30 апреля объемы импорта пропан-бутана в Украину выросли на 21% до 3 тыс. тонн в сутки. Средняя цена железнодорожных партий составляет $668/т на границе страны (36 900 грн/т с налогами), а средняя цена поступлений автотранспортом — $658/т (36 500 грн/т с налогами).

Крупнейшим поставщиком LPG в Украину с начала мая стали Мажейкяйский НПЗ и литовские газонасосные станции – объемы поставок выросли на 16% до 28 автопартий в сутки.

На АЗС автогаз тоже дешевеет. Средняя цена LPG в розничном сегменте в течение 9-10 мая снизилась на 25 коп./л до 26,82 грн/л. Учитывая продолжающийся рост цен на бензины, соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС составило 48,2%. С начала мая средняя цена на АЗС снизилась на 54 коп./л (–2%).

Сети АЗС OKKO и WOG за прошлую неделю дважды по 50 коп./л снижали цену на сжиженный газ до 27,98-27,99 грн/л. На АЗС SOCAR средняя цена снизилась на 57 коп/л до 28,42 грн/л, Shell - на 61 коп/л до 27,98 грн/л. На UPG (–0,7 грн/л) и KLO (–0,6 грн/л) автогаз подешевел до 27,27 грн/л ($957/т без налогов) и 27,29 грн/л соответственно. Средняя цена на АЗС "БРСМ-Нафта" снизилась на 18 коп./л до 25,72 грн/л, а на большинстве станций Avantage7 газ подешевел на 30 коп./л до 24,95 грн/л.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что на этой неделе цена пропан-бутана на АЗС прекратит падение в опте, которое происходит из-за разблокирования польской границы. А на АЗС цена автогаза может в среднем снизиться еще на 50 коп./л .

"На следующей неделе мы ожидаем остановку снижения цены в опте. Разблокирование границы с Польшей положительно повлияло на оптовый рынок. В розничном сегменте падение продолжится и составит 50 коп./л. Однако подорожание доллара по отношению к гривне приблизит остановку снижения цены в опте". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 59,99 56,49 27,99 WOG 59,99 56,49 27,98 Socar 61,99 57,49 27,99 Motto 52,98 51,98 25,28 БРСМ-Нафта 53,29 50,99 24,29

Данные: приложения сетей АЗС.