Рада рассматривает две модели экономического бронирования - Арахамия

Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации, между парламентариями продолжаются дискуссии. Об этом журналистам рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предусматривает уплату налога от зарплаты не менее 35 тысяч гривен. То есть, сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

В то же время вторая модель, обсуждаемая в парламенте, - это квотное бронирование по отраслям. Она предусматривает, что предприятия смогут забронировать определенный процент работников по своему усмотрению. За каждого такого работника ежемесячно уплачивается отдельный налог, равноценный минимальной зарплате военнослужащего.

“Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых вы можете забронировать. Кто это будет – руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей оплачивается минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов”, – уточнил Арахамия.

По мнению нардепа, какая-то из обсуждаемых моделей экономического бронирования все же будет введена.

“Мы изучали это на комитете, как это делалось во время войн в других странах… Опыт показывает, что в результате есть много людей, которые за, есть много людей, которые против. Поэтому нужно где-нибудь посередине. Я думаю, что всё равно модель появится. Ибо в этой дискуссии появится какая-то модель, вызывающая малейшее возмущение. Хотя все равно, какую модель вы не выбирали бы, возмущение будет”, - резюмировал народный избранник.

Напомним, что ранее коллега по фракции Арахамии, председатель парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха спрогнозировал, что применение механизма экономического бронирования может увеличить поступления в госбюджет на 200 миллиардов гривен ежегодно. Он рассказал о разработке инициативы по обеспечению экономического бронирования сотрудников, которая будет предусматривать ежемесячную уплату военного сбора в размере 20 тысяч гривен.

Нардеп пояснил, что вопрос экономического бронирования вводится для того, чтобы дать бизнесу уверенность, что он продолжит функционировать и платить налоги, с которых удерживаются Вооруженные Силы Украины, поскольку на сегодняшний день это единственный источник финансирования армии.

Бронирование военнообязанных работников

7 мая правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций.

Согласно постановлению КМУ №76, отсрочки от мобилизации предоставлялись военнообязанным работникам жизненно важных отраслей экономики и стратегических предприятий для обеспечения бесперебойной работы и поддержки критической инфраструктуры.

В 2023 году Минэкономики забронировало от мобилизации около 35 тысяч военнообязанных работников для стабильной работы стратегически важных объектов. Предполагается, что продление отсрочок позволит предприятиям сохранить производственные мощности в условиях военного положения.

Тем не менее, ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизованный в ряды ВСУ группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства.

Напомним также, что немало шума в Украине наделала новость о бронировании от мобилизации работников цирка и телемарафона. На начало апреля по представлению Министерства культуры и информационной политики (МКИП) статус забронированных по всей стране получили 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

После хейта в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.