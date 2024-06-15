В каких регионах экспортеры чаще всего пользуются поддержкой ЭКА

За пять месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) поддержало 2,93 млрд грн экспорта. А одна гривна страховой ответственности ЭКА принесла 11,15 грн будущей экспортной выручки.

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Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, увеличение несырьевого экспорта, в частности через финансовые инструменты поддержки экспортеров, – одно из ключевых направлений экономической политики "Сделано в Украине".

Как отметила Свириденко, за пять месяцев этого года поддержка экспорта от украинского ЭКА составила почти 3 млрд грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Это означает, что отечественные производители активнее пользуются государственной поддержкой для поставки на внешние рынки товары "Сделано в Украине". Нам важно и дальше укреплять экспортный потенциал", - отметила Юлия Свириденко.

Регионы-лидеры

Сообщается, что с начала года наиболее активно пользовались страхованием ЭКА экспортеры из Киева (1,15 млрд. поддержанного экспорта), Львовской области (1,1 млрд. грн.) и Винницкой области (243 млн. грн.).

В мае тройка регионов-лидеров выглядела так:

Киев – 911 млн грн;

Ивано-Франковская область – 158,4 млн грн;

Львовская область – 65,2 млн грн.

Что продавали и кому

Отмечается, что лидерами среди стран, в которые украинские производители активно продавали свою продукцию в мае стали Польша (660,7 млн грн), Дания (197,6 млн грн) и Нидерланды (158,4 млн грн).

Среди наиболее популярной экспортной продукции лидеры – молоко и молочные продукты, продукты переработки овощей, алкогольные и безалкогольные напитки.

Об Экспортно-кредитном агентстве

ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году.

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками. К примеру, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.

В мае 2024 года Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) начало прием заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства.