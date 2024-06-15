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В каких регионах экспортеры чаще всего пользуются поддержкой ЭКА
За пять месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) поддержало 2,93 млрд грн экспорта. А одна гривна страховой ответственности ЭКА принесла 11,15 грн будущей экспортной выручки.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, увеличение несырьевого экспорта, в частности через финансовые инструменты поддержки экспортеров, – одно из ключевых направлений экономической политики "Сделано в Украине".
Как отметила Свириденко, за пять месяцев этого года поддержка экспорта от украинского ЭКА составила почти 3 млрд грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Это означает, что отечественные производители активнее пользуются государственной поддержкой для поставки на внешние рынки товары "Сделано в Украине". Нам важно и дальше укреплять экспортный потенциал", - отметила Юлия Свириденко.
Регионы-лидеры
Сообщается, что с начала года наиболее активно пользовались страхованием ЭКА экспортеры из Киева (1,15 млрд. поддержанного экспорта), Львовской области (1,1 млрд. грн.) и Винницкой области (243 млн. грн.).
В мае тройка регионов-лидеров выглядела так:
- Киев – 911 млн грн;
- Ивано-Франковская область – 158,4 млн грн;
- Львовская область – 65,2 млн грн.
Что продавали и кому
Отмечается, что лидерами среди стран, в которые украинские производители активно продавали свою продукцию в мае стали Польша (660,7 млн грн), Дания (197,6 млн грн) и Нидерланды (158,4 млн грн).
Среди наиболее популярной экспортной продукции лидеры – молоко и молочные продукты, продукты переработки овощей, алкогольные и безалкогольные напитки.
Об Экспортно-кредитном агентстве
ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году.
Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками. К примеру, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.
В мае 2024 года Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) начало прием заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.
В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства.