Украина начала страхование инвесторов от военных и политических рисков

Экспортно-кредитное агентство Украины начинает прием заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что это было предусмотрено Законом Украины 3497-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности" по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков", который вступил в силу 1 января 2024 года.

Инфографика: Министерство экономики

В чем важность старта страхования от военных и политических рисков

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, начало страхования военных и политических рисков — крайне важное событие для рынка и не менее важное для политики "Сделано в Украине".

В колонке для Forbes она отметила, что развитая инфраструктура страхования от военных рисков может быть дополнительным стимулом для инвесторов выходить на украинский рынок, развивать здесь свои заводы и фабрики, ориентированные на экспорт.

"Раньше страхование от военных рисков было доступно только от международных организаций - MIGA страховало иностранные компании, готовые инвестировать в Украину, американское DFC и польское агентство KUKE предоставляли гарантии иностранным и украинским компаниям. И теперь ЭКА присоединяется к организациям, готовым страховать инвестиции в Украину и в Украине", - рассказала Свириденко.

По ее словам, благодаря этому украинские компании получают дополнительные гарантии финансовой безопасности, а экономика – усиление деловой активности.

"Страхование будет способствовать созданию объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров, произведенных в Украине", - подытожила глава Минэкономики.

Какие продукты предлагает ЭКА

Экспортно-кредитное агентство будет предлагать два страховых продукта: страхование прямых инвестиций для инвесторов и страхование инвестиционных кредитов для банков.

К военным рискам, от которых может страховать ЭКА, относятся:

военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;

насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

террористические акты и/или диверсии, в том числе вызванные военными конфликтами, войной, вооруженными конфликтами, боевыми действиями, массовыми беспорядками или насильственным изменением или свержением конституционного строя, захватом государственной власти;

оккупация, аннексия.

Напомним, 9 апреля 2024 года Кабинет министров Украины утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности ЭКА.

Что отнесли к политическим рискам

К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:

осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятия имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);

безосновательный (незаконный) отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение (остановка) деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившим в законную силу, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;

невыполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке, и/или инвестиционным договором при условии, что предприятие имеет право требовать выполнения таких обязательств;

введение государством запрета (платежные эмбарго, моратория) на осуществление расчетов;

невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу предприятием, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Об Экспортно-кредитном агентстве

ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году.

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками. К примеру, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства.

Напомним, в марте 2023 года ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров.

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