СК VUSO и международный брокер WTW запустили страхование грузоперевозок по Украине от военных рисков

Страховая компания VUSO и международный страховой брокер WTW разработали и начали реализовывать программу страхования наземных грузоперевозок на территории Украины с покрытием от военных рисков.

Об этом сообщила пресс-служба VUSO.

Там отмечают, что программа страхования разработана международным перестраховым рынком и украинской страховой компанией, где страховое покрытие предусматривает защиту от военных рисков.

"Установленный лимит рыночной емкости обеспечит полную защиту и поддержку украинским и зарубежным предприятиям, осуществляющим грузоперевозки по территории Украины. Эта программа перестрахована на частном перестраховочном рынке Великобритании и Ллойдзу, при участии ведущих перестраховщиков и лидерства синдиката Маркел", - говорится в сообщении VUSO.

В компании отмечают, что решение по такому сотрудничеству было принято на фоне полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году война стала причиной отмены емкостей перестрахового рынка, что отразилось на деятельности украинских страховых компаний.

"Программа страхования, разработанная VUSO и WTW, будет способствовать повышению устойчивости украинской экономики, безопасности грузоперевозок и гарантировать максимальный уровень финансовой поддержки для клиентов страховой компании", - отмечают в VUSO.

В страховой компании также сообщили, что проект находится уже на этапе реализации. Детальнее о программе можно узнать от представителей VUSO или WTW Ukraine.

Справка:

ЧАО "СК "ВУСО" — ведущая украинская страховая компания, специализирующаяся на моторном, медицинском, туристическом страховании как для корпоративных клиентов, так и частных лиц. На сегодняшний день у компании оформлено 50 лицензий: 17 на добровольные и 33 на обязательные виды страхования. В июле 2023 года Национальный банк подтвердил прозрачность структуры ЧАО "СК "УСО".

Сколько компаний в Украине страхуют от военных рисков

Украинских страховщиков, предлагающих защиту от военных рисков, становится все больше и их количество измеряется объемом почти всего активного рынка страхования, а это примерно до 50 компаний.

По словам генерального директора Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ) Дениса Ястреба, большинство страховщиков предлагают в том или ином варианте страхования от военных рисков. Некоторые из них разработали отдельные "военные" договоры. Некоторые расширили границы существующих условий или исключили стандартные "военные" основания для отказа, и тогда можно заключить дополнительный договор к существующему договору страхования.

Также есть такие страховщики, которые включили страхование военных рисков в стандартные базовые наборы рисков.

Застраховать от военных рисков можно авто и недвижимость, здоровье и жизнь, производство и бизнес. Страхование также зависит от условий каждого страховщика. Обычно страховая защита ограничена приближением к зоне активных боевых действий, отдельными орудиями войны, деятельностью застрахованного лица.

Относительно размера возмещения, то условия страхования и страховые суммы (т.е. максимальная сумма, которую может получить страхователь), определяются каждым страховщиком отдельно.

Пока большинство страховых компаний предлагают страхование имущества от повреждений войной в определенных пределах, не на полную стоимость имущества. Впрочем, есть возможность страхования с полным покрытием ущерба, но это существенно повысит цену такового страхования.

Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков

Напомним, 9 апреля Кабинет Министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности ЭКА.

В частности, к военным рискам отнесены такие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины: