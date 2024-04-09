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Правительство расширило возможности ЭКА для страхования инвестиций в Украине
Кабинет министров Украины утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 апреля 2024 года, сообщает Министерство экономики.
"Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это. Оно позволит усовершенствовать правовое регулирование перечня военных и политических рисков, условий и порядка страхования или перестрахования военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности ЭКА", - пояснил замминистра экономики Владимир Кузьо.
По его словам, ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных и/или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства", - добавил он.
В частности, этот механизм позволит устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций ЭКА, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.
Что отнесли к военным рискам
К военным рискам отнесли следующие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:
- военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;
- насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
- террористические акты и/или диверсии;
- оккупация, аннексия.
Что отнесли к политическим рискам
К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:
- осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятия имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);
- безосновательный (незаконный) отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение (остановка) деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившим в законную силу, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;
- невыполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке, и/или инвестиционным договором при условии, что предприятие имеет право требовать выполнения таких обязательств;
- введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов;
- невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу предприятием, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Об Экспортно-кредитном агентстве
ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году.
Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, а также предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками. К примеру, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.
В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства.
Напомним, в марте 2023 года ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров.
Фото: ua.depositphotos.com