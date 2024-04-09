Правительство расширило возможности ЭКА для страхования инвестиций в Украине

Кабинет министров Украины утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 апреля 2024 года, сообщает Министерство экономики.

"Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это. Оно позволит усовершенствовать правовое регулирование перечня военных и политических рисков, условий и порядка страхования или перестрахования военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности ЭКА", - пояснил замминистра экономики Владимир Кузьо.

По его словам, ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных и/или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.

"Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства", - добавил он.

В частности, этот механизм позволит устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций ЭКА, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Что отнесли к военным рискам

К военным рискам отнесли следующие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:

военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;

насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

террористические акты и/или диверсии;

оккупация, аннексия.

Что отнесли к политическим рискам

К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:

осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятия имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);

безосновательный (незаконный) отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение (остановка) деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившим в законную силу, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;

невыполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке, и/или инвестиционным договором при условии, что предприятие имеет право требовать выполнения таких обязательств;

введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов;

невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу предприятием, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Об Экспортно-кредитном агентстве

ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году.

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, а также предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками. К примеру, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства.

Напомним, в марте 2023 года ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров.

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