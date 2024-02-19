Италия усиливает сотрудничество с Украиной по страхованию экспорта от рисков и привлечению инвестиций

Украина призвала итальянское экспортно-кредитное агентство SACE усилить сотрудничество и расширить виды покрываемых рисков. SACE выделит 1,5 млрд евро в поддержку торговли и финансовых операций, в том числе в сфере здравоохранения и инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам встречи первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлия Свириденко и чрезвычайного и полномочного Посла Итальянской Республики в Украине Пьера Франческо Дзадзо.

"Правительство Украины взяло курс на увеличение самозарядности национальной экономики, поэтому восстановление промышленности, поддержка бизнеса, снижение рисков, привлечение частных инвестиций – среди приоритетов государственной политики. Мы ориентируем наших международных партнеров и финансовые организации инвестировать в отрасли и бизнес, которые генерируют дополнительный ВВП, стимулируют экспорт и развивают инфраструктуру", - отметила Свириденко.

Она добавила, что видение правительства по восстановлению экономики отражено в стратегических документах, которые сейчас находятся на финальной стадии согласования с партнерами. Поэтому Украина рассчитывает на поддержку итальянских партнеров и группы послов G7 по увеличению возможностей украинской экономики.

Кроме того, стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций и снижения рисков для бизнеса. Правительство уже запустило программу страхования судов совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT. Следующим шагом является страхование грузов и увеличение инвестиций с помощью других страховых продуктов.

Также украинская сторона призвала итальянское экспортно-кредитное агентство SACE усилить сотрудничество с Украиной, расширить виды покрываемых рисков и тому подобное.

В частности, итальянское SACE выделит 1,5 млрд. евро в поддержку торговли и финансовых операций, в частности в сфере здравоохранения и инфраструктуры. Кроме того, экспортно-кредитное агентство SIMEST намерено поддерживать инвестиции итальянских компаний в Украину и предоставлять экспортные кредиты, льготное кредитование и прямые инвестиции.

Свириденко отметила важность поддержки украинского малого и среднего бизнеса, который является основой национальной экономики. Правительство со своей стороны поддерживает предпринимателей через программы доступного кредитования, грантовые программы на старт или развитие собственного дела. Правительство также рассчитывает на активизацию сотрудничества с Итальянским агентством развития сотрудничества (AICS) по содействию местному экономическому развитию, созданию рабочих мест и поддержке МСП.

Отметим, что экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово усиливать сотрудничество с Украиной и оказать поддержку в размере 1 млрд евро, которая поможет восстановить экономику, инфраструктуру, базовые гуманитарные и социальные нужды людей.