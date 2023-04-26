Итальянское агентство SACE может предоставить Украине €1 млрд

Экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновить работу с Украиной и оказать поддержку в размере 1 млрд. евро, которая поможет восстановить экономику, инфраструктуру, базовые гуманитарные и социальные нужды людей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время встречи с Премьер-министром Джорджей Мелони.

"Вдобавок к 500 млн евро агентство готово, по нашим данным, выделить еще 1 млрд, чтобы поддержать торгово-финансовые операции, в том числе в сфере здравоохранения и инфраструктуры", - сказал глава украинского правительства.

Он также призвал способствовать конфискации российских активов, ведь это основной ресурс для предстоящего большого восстановления и усилить санкционное давление на Россию.

Шмигаль считает, что Европе нужно снизить цен на российскую нефть, ввести санкции против ядерной отрасли, вывести бизнес с российского рынка и т.д.

Кроме того, Шмигаль и Мелони обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО и имплементацию Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Шмигаль отметил необходимость активных действий со стороны Италии и других партнеров по освобождению из российского плена гражданских украинцев, в том числе детей и поблагодарил Мелони за поддержку Украины.

Президент Италий Серджо Маттарелла сегодня подтвердил полную поддержку Украины со стороны страны по вступлению в Евросоюз.