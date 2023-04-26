Італійське агентство SACE може надати Україні €1 млрд

Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювити роботу з Україною та надати підтримку в розмірі 1 млрд євро, яка допоможе відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

"На додачу до 500 млн євро агентство готове, за нашими даними, виділити ще 1 млрд, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров'я та інфраструктури", - сказав глава українського уряду.

Він також закликав сприяти конфіскації російських активів, адже це основний ресурс для майбутньої великої відбудови та посилити санкційний тиск на Росію.

Шмигаль вважає, що Європі потрібно зменшити цінм на російську нафту, запровадити санкції проти ядерної галузі, вивести бізнес з російського ринку, тощо.

Окрім цього, Шмигаль та Мелоні обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО та імплементацію Формули миру президента Володимира Зеленського.

Шмигаль наголосив на необхідності активних дій з боку Італії та інших партнерів для визволення з російського полону цивільних українців, в тому числі дітей та подякував Мелоні за підтримку України.

Президент Італій Серджо Маттарелла сьогодні підтвердив повну підтримку України з боку країни щодо вступу в Євросоюз.