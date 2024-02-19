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Італія посилює співпрацю з Україною щодо страхування експорту від ризиків та залучення інвестицій
Україна закликала італійське експортно-кредитне агентство SACE посилити співпрацю та розширити види ризиків, що покриваються. SACE виділить 1,5 млрд євро на підтримку торгівлі та фінансових операцій, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України Юлія Свириденко та надзвичайного і повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо Дзадзо.
"Уряд України взяв курс на збільшення самозарадності національної економіки, тож відновлення промисловості, підтримка бізнесу, зниження ризиків, залучення приватних інвестицій – серед пріоритетів державної політики. Ми орієнтуємо наших міжнародних партнерів та фінансові організації інвестувати у галузі та бізнес, які генерують додатковий ВВП, стимулюють експорт та розвивають інфраструктуру", - зазначила Свириденко.
Вона додала, що бачення уряду з відновлення економіки відображене у стратегічних документах, які наразі на фінальній стадії узгодження з партнерами. Тому Україна розраховує на підтримку італійських партнерів та Групи послів G7 щодо збільшення спроможностей української економіки.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім того, сторони обговорили питання залучення інвестицій та зниження ризиків для бізнесу. Уряд вже запустив програму страхування суден спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT. Наступним кроком є страхування вантажів і збільшення інвестицій за допомогою інших страхових продуктів.
Також українська сторона закликала італійське експортно-кредитне агентство SACE посилити співпрацю з Україною, розширити види ризиків, що покриваються тощо.
Зокрема, італійське SACE виділить 1,5 млрд євро на підтримку торгівлі та фінансових операцій, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури. Крім того, експортно-кредитне агентство SIMEST має намір підтримувати інвестиції італійських компаній в Україну та надавати експортні кредити, пільгове кредитування і прямі інвестиції.
Свириденко наголосила на важливості підтримки українського малого і середнього бізнесу, який є основою національної економіки. Уряд зі своєї сторони підтримує підприємців через програми доступного кредитування, грантові програми на старт або розвиток власної справи. Уряд також розраховує на активізацію співпраці з Італійським агентством розвитку співробітництва (AICS) щодо сприяння місцевому економічному розвитку, створенню робочих місць та підтримки МСП.
Зауважимо, експортно-кредитне агентство Італії SACE готове посилювати співпрацю з Україною та надати підтримку в розмірі 1 млрд євро, яка допоможе відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей.