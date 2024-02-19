Італія посилює співпрацю з Україною щодо страхування експорту від ризиків та залучення інвестицій

Україна закликала італійське експортно-кредитне агентство SACE посилити співпрацю та розширити види ризиків, що покриваються. SACE виділить 1,5 млрд євро на підтримку торгівлі та фінансових операцій, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України Юлія Свириденко та надзвичайного і повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо Дзадзо.

"Уряд України взяв курс на збільшення самозарадності національної економіки, тож відновлення промисловості, підтримка бізнесу, зниження ризиків, залучення приватних інвестицій – серед пріоритетів державної політики. Ми орієнтуємо наших міжнародних партнерів та фінансові організації інвестувати у галузі та бізнес, які генерують додатковий ВВП, стимулюють експорт та розвивають інфраструктуру", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що бачення уряду з відновлення економіки відображене у стратегічних документах, які наразі на фінальній стадії узгодження з партнерами. Тому Україна розраховує на підтримку італійських партнерів та Групи послів G7 щодо збільшення спроможностей української економіки.

Крім того, сторони обговорили питання залучення інвестицій та зниження ризиків для бізнесу. Уряд вже запустив програму страхування суден спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT. Наступним кроком є страхування вантажів і збільшення інвестицій за допомогою інших страхових продуктів.

Також українська сторона закликала італійське експортно-кредитне агентство SACE посилити співпрацю з Україною, розширити види ризиків, що покриваються тощо.

Зокрема, італійське SACE виділить 1,5 млрд євро на підтримку торгівлі та фінансових операцій, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури. Крім того, експортно-кредитне агентство SIMEST має намір підтримувати інвестиції італійських компаній в Україну та надавати експортні кредити, пільгове кредитування і прямі інвестиції.

Свириденко наголосила на важливості підтримки українського малого і середнього бізнесу, який є основою національної економіки. Уряд зі своєї сторони підтримує підприємців через програми доступного кредитування, грантові програми на старт або розвиток власної справи. Уряд також розраховує на активізацію співпраці з Італійським агентством розвитку співробітництва (AICS) щодо сприяння місцевому економічному розвитку, створенню робочих місць та підтримки МСП.

Зауважимо, експортно-кредитне агентство Італії SACE готове посилювати співпрацю з Україною та надати підтримку в розмірі 1 млрд євро, яка допоможе відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей.