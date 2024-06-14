ЕБРР, DFC и Proparco инвестируют $100 млн в поддержку украинской торговли

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) и принадлежащая Французскому агентству развития (AFD) компания Proparco планируют разделить риски с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сфере торгового финансирования Украины в следующем году на сумму $100 млн.

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Об этом идет речь на сайте ЕБРР.

Согласно сообщению, обе организации намерены предоставить до $50 млн. каждая в виде гарантий разделения рисков для поддержки экспорта и импорта важнейших товаров. Это соглашение основывается на плане, разработанном в прошлом году финансовыми институтами развития сотрудничества в области совместного инвестирования в частный сектор Украины.

Как отмечается на сайте Proparco, французское агентство во время Конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине вместе с DFC подписало Меморандум о взаимопонимании, целью которого является изучение возможности распределения рисков по ЕБРР.

"Объявляя о намерении присоединиться к программе TFP (Trade Facilitation Programme) ЕБРР, Proparco хочет увеличить поддержку украинского частного сектора, а также экспортеров и импортеров страны", - отмечается в публикации компании.

Proparco, дочерняя компания группы Французского агентства развития (AFD Group), занимается частным сектором и уже 45 лет способствует устойчивому развитию в экономических, социальных и экологических вопросах. Ее уставный капитал по состоянию на 2023 год составил 1,35 млрд. евро. Proparco ведет свою деятельность в 115 странах, сосредотачиваясь на таких секторах как инфраструктура, агропромышленность, финансовый сектор, здравоохранение и образование.

Согласно информации на сайте AFD, 1 июля этого года откроется офис представительства Французского агентства в Киеве, на Майдане Незалежности.

"Этот офис будет совместным с Expertise France, дочерней компанией группы AFD, которая уже работает в стране. Цель AFD Group – стать постоянным партнером украинских участников развития в государственной и частной сферах", – говорится в сообщении.

AFD планирует выделить к 2027 году 400 млн евро в виде ссуд и 50 млн евро в качестве пожертвования.

DFC, созданный в 2019 году, является правительственным учреждением для финансирования развития США. Он сотрудничает с частным сектором для решения наиболее критических мировых проблем, инвестируя в различные сектора, включая энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, малый бизнес и финансовые услуги.

В чем важность старта страхования от военных и политических рисков

Напомним, ведущая мировая фирма по предоставлению страховочных услуг Aon совместно Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) объявила о запуске первой в своем роде программы страхования на сумму $350 миллионов, которая направлена на экономическое восстановление Украины.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, начало страхования военных и политических рисков — крайне важное событие для рынка и не менее важное для политики "Сделано в Украине".

В колонке Forbes она отметила, что развитая инфраструктура страхования от военных рисков может быть дополнительным стимулом для инвесторов выходить на украинский рынок, развивать здесь свои заводы и фабрики, ориентированные на экспорт.

"Раньше страхование от военных рисков было доступно только от международных организаций - MIGA страховало иностранные компании, готовые инвестировать в Украину, американское DFC и польское агентство KUKE предоставляли гарантии иностранным и украинским компаниям. И теперь ЭКА присоединяется к организациям, готовым страховать инвестиции в Украину и в Украину", - рассказала Свириденко.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства. Уже в марте 2023 года Приватбанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров.