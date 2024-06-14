ЄБРР, DFC та Proparco інвестують $100 млн у підтримку української торгівлі

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та компанія Proparco, що належить Французькому агентству розвитку (AFD), планують розділити ризики з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сфері торговельного фінансування України наступного року на суму $100 млн.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться на сайті ЄБРР.

Згідно з повідомленням, обидві організації мають намір надати до $50 млн кожна у вигляді гарантій поділу ризиків для підтримки експорту та імпорту найважливіших товарів. Ця угода ґрунтується на плані, розробленому торік фінансовими інститутами розвитку для співпраці у галузі спільного інвестування в приватний сектор України.

Як зазначено на сайті Proparco, французьке агентство під час Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні разом із DFC підписало Меморандум про взаєморозуміння, метою якого є вивчення можливості розподілу ризиків з ЄБРР.

"Оголошуючи про намір приєднатися до програми TFP (Trade Facilitation Programme) ЄБРР, Proparco бажає збільшити підтримку українського приватного сектору, а також експортерів та імпортерів країни", - наголошується в публікації компанії.

Proparco, дочірня компанія групи Французького агентства розвитку (AFD Group), займається приватним сектором і вже 45 років сприяє сталому розвитку в економічних, соціальних та екологічних питаннях. Її статутний капітал станом на 2023 рік становив 1,35 млрд євро. Proparco веде свою діяльність у 115 країнах, зосереджуючись на таких секторах, як інфраструктура, агропромисловість, фінансовий сектор, охорона здоров'я та освіта.

Згідно з інформацією на сайті AFD, 1 липня цього року відкриється офіс представництва Французького агентства в Києві, на Майдані Незалежності.

"Цей офіс буде спільним з Expertise France, дочірньою компанією групи AFD, яка вже працює в країні. Мета AFD Group - стати постійним партнером українських учасників розвитку в державній і приватній сферах", - зазначено в повідомленні.

AFD планує виділити до 2027 року 400 млн євро у вигляді позик та 50 млн євро як пожертвування.

DFC, створений у 2019 році, є урядовою установою для фінансування розвитку США. Він співпрацює з приватним сектором для вирішення найбільш критичних світових проблем, інвестуючи в різні сектори, зокрема енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.

В чому важливість старту страхування від воєнних та політичних ризиків

Нагадаємо, провідна світова фірма з надання страхувальних послуг Aon спільно Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) оголосила про запуск першої у своєму роді програми страхування на суму $350 мільйонів, яка спрямована економічного відновлення України.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики "Зроблено в Україні".

У колонці для Forbes вона зазначила, що розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи і фабрики, які орієнтовані на експорт.

"Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні", - розповіла Свириденко.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства. Вже у березні 2023 року ПриватБанк спільно з ЕКА запустив програму підтримки клієнтів-експортерів.